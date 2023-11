Estudiantes, con un ojo en el viernes y el otro en la Copa

Estudiantes quiere aprovechar el envión. El equipo de Eduardo Domínguez recuperó la sonrisa en Uno ante Defensa y Justicia y ahora quiere aprovechar el envión para seguir por la senda del triunfo en la Copa de la Liga Profesional y, sin poner el pie en el freno, también aprovecharse de un Boca golpeado por la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores.

En primer lugar, el plantel piensa y apunta al compromiso del próximo viernes 19 en Santiago del Estero por la decimotercera fecha del certamen doméstico ante el Ferroviario. Por eso, los jugadores se volvieron a entrenar en el Country Club de City Bell y Eduardo Domínguez empezó a planificar el 11 para el fin de semana. Una jornada sumamente importante ya que empezará a definir los clasificados para las Copas del próximo año.

En esa línea, Domínguez sufrió varias bajas en el equipo, particularmente en el mediocampo, que complican el armado del 11 para lo que queda. A las lesiones de Santiago Ascacíbar y José Sosa se les sumó la de Gonzalo Piñeiro, que terminó el partido ante Defensa y Justicia con una molestia y no podrá estar frente al Ferroviario. De esta manera, teniendo en cuenta que Deian Verón entrena con el plantel, pero no suma minutos y no está en la consideración del entrenador, las únicas alternativas en la mitad de la cancha son Jorge Rodríguez y Fernando Zuqui.

En cuanto a la probable formación, el Barba evalúa jugar con un 4-3-3 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago, aunque aún deberá definir quién acompañará al Corcho Rodríguez y a Zuqui en el mediocampo. Sin muchas opciones en el banco, podría retroceder a alguno de los atacantes.

Vale recordar que Ascacibar tiene una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha y deberá permanecer un mes con la rodilla inmovilizada y recién después podrá empezar a realizar el trabajo de rehabilitación. Por otro lado, José Sosa, quien sufrió una luxación acromioclavicular en su hombro y, si bien no llegaría al 100%, podría estar en el duelo ante Boca por Copa Argentina.

Por último, otra de las bajas es la de Gonzalo Piñeiro, quien debió ser reemplazado ante el Halcón de Varela y ayer se confirmó que padece una lesión grado 1 en el sóleo de la pierna derecha. No podrá estar el viernes y es duda para la semifinal con el Xeneize.

Cambios en el ranking para el canje de entradas

Estudiantes informó que se encuentra trabajando en la posibilidad de realizar modificaciones en el ranking de socios que se utiliza para el canje de entradas de los partidos del primer equipo que se juegan en Uno.

Al momento de la puesta en funcionamiento del actual sistema, cuando se reinauguró el estadio en 2019, no se contaba con la gran cantidad de datos que se poseen actualmente.

Del 26 al 31 de octubre último, el club lanzó una convocatoria para que quienes quieran, pudieran enviar propuestas. A las personas que participaron, se las invitó a debatir presencialmente el pasado viernes en Uno. En ese encuentro se dio un interesante diálogo con dirigentes, socios y socias, manifestando la buena voluntad y el trabajo conjunto para seguir avanzando en este tema. Luego de procesar y analizar los datos que arroje la mencionada encuesta, se informarán los próximos pasos a seguir.