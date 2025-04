Estudiantes define el once para recibir al Matador

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata continúa con los trabajos de preparación a la espera de lo que será el choque contra Tigre, este lunes desde las 19.30 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en un compromiso clave teniendo en cuenta la clasificación a los octavos de final del Apertura de la Copa de la Liga.

En ese sentido, el grupo principal tendrá su último entrenamiento este domingo desde las 17.00 y luego saldrá la nómina de citados para enfrentar al Matador. Los futbolistas se van a reunir en el Country Club de City Bell y allí el entrenador Eduardo Domínguez definirá el once titular para este juego trascendental.

Con la lesión que sufrió Santiago Ascacibar, un desgarro grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el Barba tiene una baja más que sensible, ya que no podrá contar con el hombre más determinante en la mitad de la cancha. De no surgir imprevistos, Bautista Kociubinski volverá a ser considerado para reemplazar al Ruso. Es importante destacar que el volante llegaría con lo justo al duelo ante Universidad de Chile.

Entendiendo que es un compromiso clave por el boleto a los playoffs, sumado a que no habrá acción esta semana por la Copa Libertadores de América, el cuerpo técnico tiene decidido poner lo mejor, por lo que no habrá

demasiadas modificaciones respecto a la formación que inició ante Botafogo de Brasil el pasado miércoles.

Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Gabriel Neves, Bautista Kociubinski, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos sería la alineación que plantaría en cancha Domínguez, pero todavía falta un ensayo para saber definitivamente el equipo.

Debut con triunfo para el Femenino

El primer equipo femenino de Estudiantes debutó en la Primera B del fútbol argentino, y logró hacerlo con una sonrisa, ya que fue triunfo ante su gente. Las de Roxana Vallejos vencieron por 2-0 a Sarmiento de Junín en el predio Mariano Mangano.

Con goles de Erika Pérez y Rocio Socci, las Albirrojas consiguieron iniciar esta nueva temporada con un triunfo e intentarán cumplir el objetivo de volver a Primera división.