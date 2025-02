Estudiantes reaccionó, ganó y pasó de ronda

En el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, Estudiantes cumplió con su deber y derrotó 2-1 a Sarmiento de La Banda en los 32avos de final de la Copa Argentina, logró así avanzar a la siguiente ronda del certamen más federal del país.

Al Pincha le costó el arranque del partido, estuvo impreciso con los pases y desconectado de mitad de cancha en adelante. Si bien hubo rotación en el armado del once inicial respecto de los últimos partidos que se disputaron en el Apertura, la diferencia entre un equipo y debía ser notable. No obstante, no fue así y de hecho la primera jugada clara del partido fue para el equipo de Santiago del Estero con un doble cabezazo en el área que terminó tapando muy bien Fabricio Iacovich.

Sin embargo, otra vez de tiro libre y con el pie izquierdo, Tobio Burgos destrabó un inicio de partido que venía complicado para el equipo de Eduardo Domínguez, con un remate que se terminó desviando y descolocando al arquero Juan Mendonça. Luego, Sarmiento encontró el gol en el complemento de la mano de Axel Ochoa a los 73’, desatando la emoción en los hinchas que viajaron hasta el estadio para apoyar al cuadro que milita en el Federal A. Para colmo, minutos después Edwuin Cetré vio la tarjeta roja y el Pincha quedó con uno menos.

Llegados los 85’, todo Estudiantes reclamó penal sobre José Sosa, que fue sujetado por un defensor de los adversarios y pareció tener la gravedad suficiente como para cobrar la pena máxima. Pero para Luis Lobo Medina no fue así. Más allá de eso, Fabricio Pérez encontró el gol del triunfo pincharrata a los 89 minutos de juego. El juvenil de 19 años ingresó en reemplazo justamente del autor del primer tanto, Tobio Burgos, y le dio un respiro a Domínguez.

Los de La Plata quedaron al borde de un nuevo papelón en la Copa Argentina. Pero no fue así y ya piensan en lo que viene. En la próxima eliminatoria, Estudiantes irá con el ganador de la llave entre Aldosivi y Gimnasia y Tiro de Salta, el cual está previsto para jugar el 19 de marzo.