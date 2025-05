Estudiantes sube la intensidad para cerrar el semestre

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata retomó los entrenamientos pensando ya en lo que serán los últimos dos compromisos de esta temporada: Carabobo de Venezuela y Aldosivi de Mar del Plata, el primero por la Libertadores mientras que el segundo es por la Copa Argentina.

Los jugadores comandados técnicamente por Eduardo Domínguez se reencontraron en la mañana del viernes en el predio Mariano Mangano de City Bell, donde el Barba dispuso tareas intensas para todo el grupo, teniendo la posibilidad de contar con 28 futbolistas de los 29 a disposición.

Uno será escenario el martes a las 21.30 del último choque de fase de grupos para el León, que va a dirimir ante el conjunto venezolano el acceso a los octavos de final del certamen internacional. De no surgir imprevistos el Pincha se llevará los tres puntos y pasará de ronda, ya que perder ante el colista, que ha mostrado estar de paseo en el torneo, sería un golpe de nocaut para el Barba.

Para dicho compromiso el cuerpo técnico pondrá lo mejor que tiene y se espera que este sábado por la mañana en el Country Club se lleve a cabo un ensayo táctico donde se plantee en campo el once que será de la partida. Todo indica que no habrá mayores sorpresas respecto a la formación que inició en lo que fue derrota con Botafogo en Brasil. La gran incógnita es ver si Guido Carrillo puede ser considerado, el goleador de Magdalena sufrió un duro desgarro en el duelo con Central en Rosario y por los tiempos de recuperación todo indica que llegaría con lo justo, pero todavía no ha realizado tareas fuertes en el campo.

Pensando un equipo, la alineación titular sería: Mansilla; Meza, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Neves, Ascacíbar, Medina; Palacios, Alario, Tobio Burgos.

Definiciones por Copa Argentina

Este viernes quedó definido el horario del encuentro entre Estudiantes y Aldosivi. Tal como informó diario Hoy el juego será el próximo domingo 1° de junio en el estadio Norberto Tomaghello, pero será en un buen horario para el público que se quiera acercar a Florencio Varela. Dicha historia comenzará a las 14.00, aunque en algún momento se especuló que sea de noche debido a la final del Apertura de la Copa de la Liga.