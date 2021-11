¿Festeja River?: "Es apresurado decir que Gallardo está cerca de dirigir Uruguay"

El dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Jorge Casales, consideró hoy "apresurado" confirmar que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, está "cerca" de dirigir al seleccionado celeste aunque reconoció contactos informales con su entorno.

"Gallardo es el candidato número uno, pero es apresurado decir que está cerca de venir. Estamos teniendo contactos informales y cuando se nos habilite del equipo de Gallardo de cruzar a Buenos Aires, estamos dispuestos a hacerlo", señaló Casales a TyC Sports.

Casales remarcó que Uruguay necesita tener "señales" por parte de Gallardo para tener indicios sobre la posibilidad de que asuma como nuevo seleccionador en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, a falta de cuatro fechas, con el equipo celeste fuera de la zona de clasificación directa y de repechaje.

"Todos sabemos que la próxima fecha de Eliminatorias es el 28 de enero, por lo que tiempo hay, pero sin dudas que para empezar a diseñar el proceso y poner nuestro objetivo en estos cuatro últimos partidos, fundamentales para Qatar, tenemos que tener certezas para seguir adelante. No tenemos plazo fijo para negociar", indicó el dirigente uruguayo.

River, que el jueves se consagró campeón del torneo local por primera vez en la gestión de Gallardo, tendrá tres partidos más por la Liga Profesional de Fútbol y el 18 de diciembre jugará el último compromiso del año ante Colón de Santa Fe, ganador de la Copa de la Liga, por el Trofeo de Campeones.

"No nos cerró la puerta en la cara, no nos dijo es imposible, no cuenten conmigo. Tenemos la puerta abierta, estamos negociando. Hoy por hoy son señales. Hay que hablar para convencerlo de que venga a dirigir a Uruguay", agregó Casales.

Gallardo, máximo ganador como entrenador en la historia de River con 13 títulos, finalizará su contrato con el flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol a fines de diciembre luego de siete años y seis meses.