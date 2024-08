Flamearon “Las Banderitas” por la victoria de Persofona

Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con 12 carreras en cartelera. En el cotejo central, el tradicional Clásico Diego White (G III-1.700 mts.), el triunfo fue para nuestra candidata exclusiva Persofona que cuando pasaba a ganar en los metros postreros, la puntera Ceniza Pampa cerró peligrosamente su línea, perjudicándola de tal manera, que dio motivo al pertinente reclamo por parte del jockey aprendiz Joaquín Guida y el Comisariato (tras analizar el documento fílmico) decidió el distanciamiento de la conducida por Pablo Carrizo a favor de Persofona. Tercera, al rato, Sixties Girl completó el podio.

De esta forma la defensora del stud “Las Banderitas” ratificó su buen desempeño en la Polla de Potrancas y así logró la segunda victoria en su brevísima campaña. Ahora queda bien posicionada para lo venidero que puede ser el Gran Premio Selección de Potrancas” (G I-2.000 mts.) en esta pista o incursionar en el tradicional Clásico palermitano Francisco J. Beazley (G II-1.800 mts.).

Reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2021, con un peso uniforme de 56 kilos, ocupó el sexto turno en la programación que al no correr Tradizione Rim contó con cinco competidoras con pareja chance, de tal manera que el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Persofona con un sport de $2.55 contra lo reunido por Ceniza Pampa ($3.15), por Poliziana ($3.60) y por Sister In Arms ($4.20). El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la que se vio fue Persofona, que de no mediar el cierre de línea de Ceniza Pampa, hubiera pasado de largo.

Abiertos los partidores, Sixties Girl, Ceniza Pampa y Poliziana salieron en un pie de igualdad y al formalizarse la carrera Sixties Girl corría con un largo de ventaja sobre Ceniza Pampa, mientras que a medo cuerpo venía Poliziana, quedando luego Persofona y Sister In Arms cerrando la marcha, tras saltar en la suelta.

Descontados los primeros 400 metros, Ceniza Pampa fue a hostigar a la vanguardista, quedando cerca Poliziana y a dos cuerpos, corría la favorita. De esa forma completaron el opuesto con Sixties Girl con el pescuezo de luz sobre Ceniza Pampa y ya en la elipse tolosana Ceniza Pampa rebasó la línea de Sixties Girl, mientras que por afuera se venía Persofona con buena acción. Así completaron la curva y en el derecho abrió su línea Ceniza Pampa lo que hizo corregir la dirección a Persofona que buscó por adentro siguiendo su andarivel y yendo a buscar a la puntera. Estsa volvió a cerrar su línea perjudicando en los metros postreros a Persofona cuando decididamente rebasaba su línea. Vino el reclamo pertinente y la modificación del marcador a favor de la conducida por el aprendiz Joaquín Guida.

La ganadora vino en 25s.71/100; en 49s.45/100; en 1m.13s.07/100 y en 1m.38.86/100, hasta completar un 1m.45.24/100 para los 1.700 metros.