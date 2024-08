Minutos después del pitazo final, Marcelo Méndez habló en conferencia de prensa en el Gigante de Alberdi donde el entrenador de Gimnasia valoró muchísimo el triunfo conseguido en Córdoba, dio algunos detalles del mercado de pases y también tuvo unas palabras contundentes sobre el futuro dándole la pelota a la dirigencia.

Respecto a la victoria contra Belgrano, el uruguayo analizó: “En el primer tiempo, el rival nos superó. En el segundo, había que tener paciencia para mover la pelota. Pero terminamos siendo justos ganadores. Siempre pensamos en que podemos ganar el partido. En el primer tiempo nos superaron y también hay que saberlo llevar. No salimos a esperar, siempre a proponer. Confiamos mucho en nuestro trabajo”.

Además, agregó: “Le damos mucho valor a la victoria. Pudimos resolver un partido difícil, y no es poco para nosotros. Pese a la racha de derrotas, siempre estuvimos tranquilos. Para la línea de cinco observamos cómo formaba el rival y el desgaste que traíamos nosotros. Ellos tienen buenos jugadores. Cuando las cosas no salen, es importante ganar jugando no tan bien”.

En cuanto a lo que queda del mercado de pases, Méndez volvió a remarcar la necesidad de algunos refuerzos más, pero hasta se animó a decir que si la CD hace el esfuerzo se pueden pelear cosas importantes: “Necesitamos la competencia interna. Hoy jugaron chicos en un contexto complicado. Un par de jugadores más en ciertas posiciones, necesitamos para cerrar un plantel competitivo, Si llega algún refuerzo más, podemos competir en el torneo y en la Copa Argentina”.

Tras la victoria, el plantel Tripero regresó en micro y llegará en el transcurso de esta madrugada a Estancia Chica, y allí se definirá si habrá jornada libre o si habrá práctica con tareas regenerativas como está pactado.