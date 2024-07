Fórmula 1: la Máxima correrá en Hungría

La Fórmula 1 vive uno de los momentos de mayor paridad en los últimos años. Las dos semanas de descanso antes del Gran Premio de Hungría, programado para el fin de semana del 19 al 21 de julio, brindaron a los equipos la oportunidad de analizar el particular momento de la temporada. Con la victoria de Lewis Hamilton en Silverstone, ya son seis los pilotos que han logrado ganar en 2024, una cifra que no se alcanzaba desde hace más de tres años y que no se superaba desde 2012.

Aunque Max Verstappen, quien ganó la edición 2023 del GP de Hungría, sigue liderando la tabla de pilotos con 255 unidades, 84 más que Lando Norris y 105 más que Charles Leclerc, lo cierto es que en las últimas fechas no ha podido imponer el dominio al que se había acostumbrado desde comienzos de 2022.

De hecho, los últimos buenos rendimientos de Mercedes, sumados a la regular campaña de McLaren y los altibajos de Leclerc y Carlos Sainz (Ferrari), han permitido que haya seis ganadores distintos en la actual temporada de la F1, una marca que no se alcanzaba desde 2021. Hasta ahora, los ganadores en 2024 han sido Verstappen, Sainz, Norris, Leclerc, George Russell y Hamilton.

En cuanto al GP de Hungría, los horarios de Argentina serán, para los primeros dos entrenamientos de hoy a las 8:30 y 12:00, respectivamente, mientras que el tercer entrenamiento y la clasificación serán el sábado 20 de julio a las 7:30 y 11:00. La carrera en el tradicional circuito de Hungaroring se celebrará el domingo 21 de julio a partir de las 10:00.