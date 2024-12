Franco Colapinto se quedó sin lugar en la Fórmula 1

Malas noticias para el deporte argentino, especialmente para una de las grandes promesas del año, el piloto Franco Colapinto. Este viernes por la mañana, hora de Argentina, se confirmó que la escudería Racing Bulls le cederá su asiento al piloto Isack Hadjar.

De esta forma, el joven corredor francés, que también posee la nacionalidad argelina, se unirá a la segunda escudería de Red Bull, donde ocupará el puesto de segundo piloto, junto al japonés Tsunoda. En cuanto a Red Bull, el actual campeón Max Verstappen continuará siendo la figura principal, mientras que Lawson tomará el lugar de Checo Pérez.

Con esta decisión, Franco Colapinto se quedó sin lugar en la parrilla para la temporada 2025 de la Fórmula 1, lo que ha generado gran malestar en Argentina y en muchos fanáticos del automovilismo. Esto se debe a que se consideraba que el rendimiento de Colapinto había sido positivo, a pesar de algunos accidentes en las últimas competiciones.

La controversia radica en que, si bien las comparaciones y el historial indican que Colapinto fue campeón de la F4 Española, Isack Hadjar no ha logrado títulos mayores. Sin embargo, en la Fórmula 1, hay muchos otros factores que influyen, como los patrocinadores, las cláusulas contractuales y otros aspectos fuera del rendimiento deportivo. El piloto argentino, por su parte, sigue esperando una oportunidad en Alpine, pero todo apunta a que la escudería ya tiene a Pierre Gasly y Jack Doohan como sus pilotos principales.

Franco Colapinto, por su parte, se mostró decidido a ser “el mejor piloto de reserva” ante la confirmación de que no estará en la parrilla para 2025.

En declaraciones radiales, el piloto oriundo de Pilar expresó: “Las cosas tienen que darse, deben aparecer las firmas en los papeles, y hasta que eso no suceda, no se sabrá qué pasará. Es complicado estar todo el tiempo bajo tanta presión por decisiones que no dependen de uno, por cosas que no puedes controlar, y saber que no todo se da como uno quiere”.

“Voy a ser el mejor piloto de reserva que exista. Así que, si surge alguna oportunidad, estaré listo. Ojalá que se dé y pueda estar al volante el año que viene. Obviamente, no se puede elegir cuándo llegar a la Fórmula 1, pero hay que estar preparado para cuando se presente esa chance”, añadió Colapinto