Gary Medel señaló su deseo de volver a Boca

Gary Medel manifestó su deseo de regresar a Boca, pese a estar muy bien actualmente en el Bologna. "Hablo una vez por semana con Riquelme. Boca es uno de los clubes más importantes del mundo y volvería encantado".

Además agregó en diálogo con Closs Continental que "Boca te mueve y cuando estuve en el club, no medí la dimensión de lo que es". Además dijo que le "tienta la posibilidad de volver" cada vez que habla con el "10". También señaló que recomendó a Mauricio Isla ya que "le pase el número a Riquelme para que lo tiente".

Además destacó que Arturo Vidal sigue siempre al Xeneize y que no descarta un posible paso de él en un futuro. Con respecto a su situación, Medel destacó que no es un problema su salida del club italiano: "tengo una cláusula pequeña y es cuestión de llegar a un acuerdo. Si se da, me voy".