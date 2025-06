Entre llegadas y salidas, el Pincha mueve el mercado

Faltan muy pocos días para que el plantel profesional de Estudiantes de La Plata vuelva a los entrenamientos en el predio Mariano Mangano de City Bell. El próximo jueves, los jugadores se van a volver a las caras en las instalaciones del elenco pincharrata, buscando llegar de la mejor manera al comienzo del segundo semestre del año, que tendrá una final por delante a la brevedad.

Más allá de lo que será el regreso a la actividad, los futbolistas van a esperar o no por la continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador, ya que más allá de lo dicho por Agustín Alayes en diferentes entrevistas, el Barba todavía sigue de vacaciones y no ha dejado en claro si continuará o no al frente del Pincha.

Respecto al mercado de pases, El Clásico informó en la edición de ayer que el León cerró la contratación de Fernando Muslera, que el próximo fin de semana va a llegar a La Plata para conocer el Country Club y firmar su contrato con la institución hasta diciembre de 2026.

Además, Estudiantes negocia por Agustín Rogel, en una gestión que empezó a destrabar el presidente Juan Sebastián Verón, que entiende que el club necesita cerrar un central de jerarquía si pretende competir en lo más alto en el resto del semestre.

El gran objetivo de la entidad es tratar de competir hasta el final en la Copa Libertadores de América y acostumbrarse a ser parte de la competencia, por lo que deberá sumar puntos en el campeonato doméstico para sellar su participación en la edición del año que viene.

Son las últimas horas de descanso para el grupo, aunque hay varios protagonistas como Facundo Farías o Lucas Alario que se han mostrado entrenando, tratando de llegar con ritmo a la vuelta al ruedo.

Por otra parte, quedó definido que el delantero Matías Godoy no continuará en Instituto de Córdoba y será cedido nuevamente a Central Córdoba de Santiago del Estero.