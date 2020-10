Guido Pella fue autocrítico tras su eliminación en Francia

Guido Pella cayó en la segunda ronda ante el español Pablo Carreño por un efectivo 6-3, 6-2 y 6-1. El argentino tuvo un bajo nivel tenístico y cayó sin atenuantes ante el 17° del mundo. Tras la dura caída, el argentino hizo una profunda autocrítica que llamó la atención a los presentes.

"Fue un partido para el olvido. él jugó bien y yo no pude hacer nada. Estaba pensando en cualquier cosa menos en el partido. Las pocas veces que intenté no salió nada. Vengo de semanas duras", admitió. Por otro lado, destacó que buscará poner la cabeza en frío y pensar seriamente su futuro.

"Me voy a tomar unos días para ver qué hacer. Con estas pocas ganas para luchar no se puede. No tengo ganas de pelear los partidos. Estoy anotado en todos los torneos pero con esta actitud me vuelvo a mi casa", cerró el argentino. Más allá de su eliminación en singles, sigue con vida en el dobles junto a Leo Mayer.