Higuaín: "No extraño jugar en la selección, con el tiempo me van a valorar más"

El delantero, con un discreto presente en una Juventus que no para de ganar en el certamen local, habló con el programa conducido por Sebastián Vignolo y dejó en claro que no quiere volver a jugar a la Selección Argentina: "Logré más de lo esperado en la Selección y disfruté mucho, pero hoy no extraño jugar ahí, aunque le deseo lo mejor y ojalá pueda ganar muchas cosas".

El jugador que anotó 32 goles con la albiceleste también se refirió a lo que significa él para los hinchas: "Con el tiempo me van a valorar mucho más lo que hice en Argentina. Igualmente, cuando voy es más el amor que el rechazo, y eso me deja tranquilo", destacó.

Higuaín viene de quedar fuera de la Champions League en octavos de final frente al Lyon, quién también dejó afuera al Manchester City de Pep Guardiola. "Pipita" no tuvo una buena actuación en el partido, donde la única chance que tuvo la desperdició casi debajo del arco de cabeza.

"No es fácil jugar en la Selección, ponerte esa camiseta no es fácil. Jugando para Argentina sentí tres veces más presión que en cualquier equipo. La presión es porque, no nos sigue una ciudad, nos siguen 40 millones de personas", dijo, de alguna manera, justificando sus errores en las finales frente a Alemania y las dos posteriores con Chile por Copa América en 2015 y 2016.