Horas claves para definir el futuro de Zárate

Pese a que en un primer momento todo indicaba un acuerdo instatáneo, por le momento no hay acuerdo entre Mauro Zárate y Boca para la renovación del contrato. El ex Vélez quedó libre el pasado 30 de junio, pero por un detalle en el contrato, aún no hay acuerdo.

El plazo que le pondría el consejo de fútbol encabezado por Riquelme, sería hasta el viernes. El principal problema es una cláusula que pide el delantero, ya que quiere que figure la posibilidad de salir del club, si surge una oferta al final de la Copa Libertadores o en diciembre de 2021. El contrato que se está negociando es por un año.

Por el otro lado, Boca cree que el principal conflicto es la cotización del dólar, ya que la idea es mantenerse en el valor oficial. Y además, no está de acuerdo con esa clausula, ya que quiere que el contrato se cumpla entero. Ante estas dos visiones, el acuerdo se hace desear.

El consejo de fútbol tomó como prioridad la renovación de Mauro Zárate, tras el pedido del entrenador, Miguel Ángel Russo. El DT considera clave que continúe el futbolista, ya que no sabe como estará Carlos Tévez cuando regrese la actividad oficial. Más allá de la jerarquía del "Apache", los 36 años de edad que tiene, podrían pasarle factura por todo el tiempo de inactividad que sufrió, debido al parate por el coronavirus. Serán horas claves para saber el futuro de Zárate en Boca.