Hoy Estudiantes es desesperante, alarmante y decepcionante

Por Daniel “Profe” Córdoba

Un contragolpe perfecto. Salida rápida. Cambio de frente al pecho de Allende, éste enganchó y limpió un rival para luego elegir el palo derecho y por lo bajo de Andújar. Estudiantes otra vez en cero y su rival, en este caso Godoy Cruz de Mendoza, de visita en 1 y 57, uno.

Así termino primera etapa. La gente presente, entre chiflidos y “hoy hay que ganar”. El Pincha, muy pobre y con algo que extraña a quien escribe doblemente: primero que la subida del Tomba sea la única y absolutamente única variante ofensiva que tenga el León, y segundo que la visita, como la mayoría de los rivales, no haya tomado nota de eso partido tras partido que Godoy es lateral y sobre todo cuando juega de lateral volante-win, es el único que tira algún centro para el gol, que llega al mano a mano con el arquero o que llega limpio para un remate de frente. Estas subidas parecen ser la única arma en ataque en los planteos de Domínguez.

Comenzó el segundo tiempo y otra vez la misma historia: Godoy por la derecha y sus recontra junadas subidas que aún así hacían daño al rival. Alguno que otro de sus desbordes o habilitaciones a su persona, algún que otro centro logró crear riezgo a Mendoza, pero es como si la parte izquierda del campo de Estudiantes no existiera y, la parte del centro del área, menos.

Creo que lo de Estudiantes de La Plata hoy por hoy es realmente desesperante, alarmante y decepcionante. Si el referí no expulsaba por una pavada al jugador de la visita, antes la gente estaba absolutamente muerta. Después que pasó la euforia de la expulsión de un jugador rival, la gente estudiantil levantó, pero duró tanto como un minuto. Esto se debió a que el propio equipo se la hizo bajar y porque la gente de Estudiantes se dio cuenta que hoy por hoy al equipo Pincharata viene cualquiera y le moja la oreja en 1 entre 55 y 57.

En la previa dijimos que Godoy Cruz es un equipo armadito más duro y con algunos jugadores con condiciones interesantes, pero siempre pensando en que el Albirrojo y sus players iban a levantar el nivel del clásico y de los últimos partidos. Volver en algo al nivel de inicios de la Sudamericana, aunque sea con actitud ganadora, pero eso no pasó.

El león no se come hoy a nadie ni en La Plata. Ganó la visita. Godoy Cruz (no el Milan ni el Real Madrid) vino, se llevó tres puntos justos y podría haber ganado más holgado. Hacía 10 partidos que los mendocinos no ganaban de visitantes. A este lastimoso Estudiantes lo superó 11 contra 11 y hasta le toqueteó la bola con un jugador de menos. Les pregunto: ¿por qué la presencia de su vicepresidente en la ciudad coincide con bajones en todos los órdenes? ¿Le siguen creyendo al DT? ¿Nada ni nadie los puede levantar mental y físicamente? ¿Ahora los distrae la Copa Argentina? ¿Y el Benja-gol? ¿Y los mediocampistas todo terreno? ¿Y la dura defensa?¿Y los tres centrodelanteros? ¿El grupo está bien? Las respuestas están puertas adentro de City bell. Seguramente esta nota es dura y por diplomacia es, pero que todo esto es cierto, se lo firmo.