Junio de fútbol, controversias y curiosidades: de la máscara de Mbappé al guante de cuatro dedos en México

El sexto mes del año llegó con el inicio de dos de las competencias más atractivas del mundo del fútbol como la Eurocopa y la Copa América. Sin embargo, no solamente esto fue el atractivo para los futboleros, sino también algunos hechos curiosos provocados en los últimos días que dieron que hablar en el cotidiano.

El caso de Kylian Mbappé fue el primero en escena. Una de las figuras de Francia sufrió una fractura en su nariz en el debut de su Selección en la Eurocopa ante Austria y se puso en duda su continuidad en el certamen.

Los estudios médicos y los rumores hacían indicar que el último refuerzo del Real Madrid debía realizarse una cirugía y perderse gran parte de la competencia debido al tratamiento que implica esta clase de lesiones.

Finalmente, estas versiones fueron desestimadas y tanto el cuerpo médico como el mismo jugador tomaron la decisión de competir con una máscara, utilizada tradicionalmente en casos como este.

Días más tarde, y a través de sus redes sociales, la federación francesa fue la encargada de mostrar el protector diseñado para proteger la zona lastimada con la particularidad de la aparición de los colores tradicionales de la bandera, acompañado del logo del seleccionado y las iniciales “KM”, pudiendo visualizar un elemento hecho especialmente para el mismo Mbappé. Sin embargo, en la previa del partido ante Países Bajos, la UEFA notificó la prohibición de esta mascara y solicitó la utilización de una “de un único color, sin logos, mensajes y marcas”.

De esa manera, a contrarreloj se debió conseguir una diferente, protagonizando un episodio inédito en el arranque de la Eurocopa.

Por otro lado, nuestro continente no se quedó atrás en el contexto de la organización de la Copa América que se está disputando en Estados Unidos.

Con la Selección mexicana como eje principal, en el inicio del certamen americano también se dio otro hecho muy llamativo que no tardó en viralizarse. Fue precisamente en la previa del debut del equipo azteca ante Jamaica, cuando se conoció que Julio González, arquero del Tri, utilizaría un guante con cuatro dedos en lugar de los cinco tradicionales que contemplan los dedos de la mano.

Esto rápidamente generó cierta impresión y comentarios hacia el reemplazante del Memo Ochoa en este torneo por esta protección con la que iba a ocupar el arco mexicano.

Posterior a ello, se supo que el portero de 33 años habría sufrido una ruptura en su dedo que le generaba mucho dolor y le implicaba tomar medidas para poder disputar el encuentro. Según declaró Alejandro Reséndiz, director de la empresa que le proveé los guantes, “él decidió no operarse” y que, en base a su intención de seguir en actividad, “le hicimos el ofrecimiento, de diseñarle un guante de cuatro dedos, por tres razones: para que dejara de usar los de gama media, no use varillas y esté más cómodo”.

La situación rememoró los comentarios que habían recaído en Nery Alberto Pumpido luego del partido contra Camerún en el Mundial de Italia 1990. Fue hace 34 años cuando se llegó a decir que en la jugada del gol del triunfo del equipo africano 1 a 0 contra el campeón del mundo de Maradona que defendía el título, la pelota le había pasado entre uno de los espacios de la mano derecha de Pumpido, quien el 7 de julio de 1987 había sufrido una grave lesión cuando se le quedó enganchado el anillo de casamiento con el gancho que sostiene la red del arco en un entrenamiento que estaba realizando en River.

Por aquella lesión, el arquero estuvo meses sin jugar y se llegó a decir que nunca más recuperó la sensibilidad en la primera falange del dedo anular.

Junio aún no terminó y hay posibilidades de que otro hecho fuera de lo común salga a la luz. Lo cierto es que ya quedará para la anécdota por sucesos como estos, que fueron tema de conversación para todos los futboleros.