Kily González reemplazará a la dupla Orsi-Gómez en Platense

Cristian González será nuevo técnico de Platense. El exentrenador de Unión asumirá tras la sorpresiva renuncia de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, a poco más de una semana de la consagración en el Torneo Apertura, el primer título de la historia del Calamar.

Sebastián Ordoñez, presidente de la institución de Saavedra, afirmó “estar dolido" por la intempestiva salida de la dupla y reveló que se les pasaron “un montón de nombres” para sucederlos.“El objetivo lo logramos todos juntos, desde el primero al último, no hay bronca ni nada, pero estoy triste porque no es lo que quería”, explicó el mandamás del Calamar, que igualmente no guarda rencor: “Para mi van a ser siempre los técnicos que sacaron a Platense campeón”.

Tras algunos días de análisis, desde la cúpula dirigencial marrón se decidieron por el extécnico de Rosario Central y Unión, que dejó el Tatengue en abril tras un ciclo marcado por altibajos.