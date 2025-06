¿Y si vuelve Marcos Rojo? El zaguero, su incierto futuro en Boca y el dilema en Estudiantes

Cuando Boca saltó al campo del Hard Rock Stadium para enfrentar a Benfica por el debut en el Mundial de Clubes, Marcos Rojo volvió a ser suplente. Fue el segundo partido consecutivo en el banco para un jugador que supo ser capitán, referente y símbolo del ciclo Xeneize en los últimos años. Pero el tiempo pasa rápido en el fútbol, y los indicios son claros: Rojo está cada vez más lejos de Boca.

Miguel Russo, nuevo técnico boquense, fue tajante al justificar su ausencia: “Es decisión mía”. Y si bien se descartó un acto de indisciplina en esta ocasión, el zaguero viene de una situación conflictiva con Mariano Herrón antes del cruce con Independiente. A los 35 años, con contrato hasta diciembre de 2025, su futuro parece encaminarse a una salida anticipada.

En La Plata, esa noticia no pasa desapercibida. Estudiantes acaba de comenzar su pretemporada en City Bell, con Eduardo Domínguez nuevamente al frente y con la Supercopa Internacional ante Vélez en el horizonte. El Pincha necesita con urgencia un central, ya que Facundo Rodríguez no convenció, Ramiro Funes Mori tuvo un semestre irregular y Agustín Rogel, uno de los objetivos, aún no cerró su vuelta.

¿Y si el nombre que aparece es el de Rojo? El defensor surgido de las inferiores albirrojas tuvo un regreso fugaz y agridulce en 2019, marcado por lesiones, la pandemia, un breve retorno al Manchester United y su posterior decisión de marcharse a Boca, lo que fracturó su vínculo con una parte del hincha pincharrata. La salida al Xeneize fue vista por muchos como una traición, y su figura quedó envuelta en un halo de nostalgia frustrada.

¿Estudiantes abriría las puertas a su vuelta? ¿El hincha lo aceptaría otra vez en UNO? La respuesta hoy es ambigua. Algunos priorizan la necesidad futbolística y el sentido de pertenencia, mientras otros no olvidan su partida.

Mientras tanto, Rojo mira desde el banco en Boca y Estudiantes inicia su pretemporada con más dudas que certezas en defensa. El mercado recién empieza, y aunque el pasado no se puede borrar, el futuro aún está por escribirse. ¿Será con Rojo otra vez de rojo y blanco?