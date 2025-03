La Academia eliminó a Santamarina sin brillar en la Copa Argentina

Racing venció 2 a 0 a Santamarina de Tandil con goles de Facundo Mura y Maximiliano Salas, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Gustavo Costas no brilló pero hizo su trabajo y superó esta instancia que le supo ser esquiva en ediciones anteriores. En la siguiente fase enfrentará al ganador de San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy. El primer tiempo fue parejo. Los dirigidos por Gustavo Costas estuvieron inconexos, sin la intensidad que los caracteriza. Con la concentración como bandera, los comandados por el Mono Navarro Montoya lograron equiparar la diferencia de jerarquía e incomodar levemente a Gabriel Arias. Sin embargo, sobre el final, los de Avellaneda lograron abrir el marcador. Facundo Mura aprovechó un remate defectuoso de Maximiliano Salas -que había ingresado algunos minutos antes en lugar de Santiago Quirós- y la puso contra el palo derecho del guardameta rival. El lateral anotó su segundo tanto en la temporada, ya que le había convertido a San Lorenzo en la derrota por 3 a 2 del Torneo Apertura.

Ya en la segunda etapa, Santamarina se descompensó y le dejó muchos espacios a su rival. Adrián Balboa y Luciano Vietto tuvieron sus chances para ampliar la ventaja, pero no lograron festejar. Quien sí lo hizo fue Salas, a los 10 minutos. El surgido de las inferiores de All Boys recibió una buena habilitación de Balboa y definió con la cara interna al segundo palo. Efrain Navarro Montoya, el hijo del DT, la tocó pero no pudo evitar el festejo del hombre de Racing.

Con esta victoria, la Academia vuelve a superar los 32avos de final luego del traspié sufrido en la edición anterior frente a Talleres de Remedios de Escalada en cancha de Quilmes. Ahora, espera por el vencedor del duelo entre el Santo sanjuanino, que cuenta con la flamante incorporación de Por el torneo local, Racing deberá visitar a Independiente Rivadavia el próximo jueves desde las 21. Luego, afrontará el debut por Copa Libertadores, ante Fortaleza en Brasil el martes 1 de abril a las 21.30.

El Ciclón sufrió pero clasificó a la siguiente ronda

San Lorenzo y Sportivo Las Parejas le dieron continuidad a los 32avos de final de la Copa Argentina en un encuentro que comenzó con una paridad inesperada en el Estadio Único de San Nicolás.

Desde los doce pasos, San Lorenzo sufrió más de lo esperado. La atajada de Rébola sobre Braida y la delicadeza de Britos sobre Devecchi paralizaron los corazones blaugranas. Sin embargo, los remates desviados de Blanco y Albertinazzi revirtieron la historia. Si bien Cecchini le dio una vida más al humilde conjunto de Las Parejas, el arquero del Cuervo se quedó con el último disparo de Herranz que evitó el papelón. Los de Miguel Ángel Russo avanzaron con mucho sufrimiento; y su próxima escala será ante Quilmes, que en su compromiso eliminó al último campeón: Central Córdoba de Santiago del Estero.