La agenda deportiva de Hoy

Fórmula 1, Turismo Carretera, Fútbol Argentino, Tenis, Top Race, y mucho más en la agenda de Hoy:

COPA LIGA PROFESIONAL (Fútbol)



14:00 Huracán vs Gimnasia TNT SPORTS

16:15 Estudiantes vs Argentinos FOX SPORTS PREMIUM

18:45 Defensa y Justicia vs Independiente TNT SPORTS

21:15 Boca vs Talleres FOX SPORTS PREMIUM

UEFA NATIONS LEAGUE (Fútbol)



14:00 Holanda vs Bosnia DIRECTV SPORTS / 1610

16:45 Italia vs Polonia DIRECTV SPORTS / 1610

16:45 Dinamarca vs Islandia

16:45 Bélgica vs Inglaterra ESPN 2

FÓRMULA 1 (Automovilismo)

06:30 GP Turquía - Carrera ESPN

MASTERS DE LONDRES (Tenis)



11:00 Dominic Thiem vs Stefanos Tsitsipas ESPN

17:00 Rafael Nadal vs Andrey Rublev ESPN

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA



12:00 Ronda final ESPN

TOP RACE (Automovilismo)



09:30 Río Cuarto TYC SPORTS

MOTO GP (Motociclismo)



06:45 GP de Valencia ESPN

10:00 GP de Valencia ESPN