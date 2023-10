La mística quedó para la Copa Argentina

POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

No Pincha, se pincha. Dicen que en1996 en ese estadio, Olivetto (juez del partido que en el minuto 93 no vio como Coria la acomodaba con la mano y ponía el 1 a 1) nos sacó la posibilidad de campeonar (faltaban tres fechas y peleábamos campeonato con el Boca de Bilardo, con el Vélez de Bianchi campeón de todo, con el River de Ramón Díaz, con el Racing de Brindisi y con el Gimnasia de Griguol), pero sostengo que no fue solo lo dudoso de Olivetto. En ese juego erramos 100 goles claros, y en Jujuy dejamos tres puntos amargamente como si en vez del campeonato estuviésemos en media tabla.

Hoy, tiempo después, un palidísimo y sin corazón Estudiantes de La Plata perdió con Platense en ese mismo estadio. Horror de Núñez y Martínez puso el 0-1. Y lo de siempre: salvo las subidas de Godoy, el equipo de Domínguez, nada de nada. Cancha chica. Rival que aprieta, que mete y los de 57 y 1 otra vez dejando sabor a nada. Antes era un chip para la Sudamericana. Se quemó. El del torneo ya hace rato que se quemó. ¿Podrá ser que en este hiperprofesionalismo (no creo esa dedicación de hipernada en el fútbol argentino) haya un tercer chip llamado Copa Argentina? Ojalá por la gente.

Digan que no hay entrenadores confiables o que manejen Tapia-Bragarnick porque sino el DT pincha ya hubiese partido a otros lares. Porque no les llega a los players o no sé. Lo que sé y veo es que no juega a nada. En el complemento entró Sosa y el juego cambió mucho. Además ingresó Zaid Romero, el central que puede darle más presencia en dos áreas. Todo el juego depende de las habilitaciones de Sosa, del ir de Godoy y las llegadas de Ascacibar.

Pero los suertudos tienen en una mano infantil un penal: Boselli y 1 a 1. Inmerecido. Iban 25 del segundo tiempo y a partir del gol Estudiantes mejoró y hasta lo pudo ganar. Minutos más tarde, un barbado de marrón cabeceó solo y erró. Más tarde lo tuvo el Pincha, pero se lo tapó el arquero local a Ascacibar. Platense es una mezcla de veteranos con pibes y jugadores del nacional “B”. Con eso y mucho correr y meter lo llevaba a Estudiantes a su arco. Sobre el cierre, el partido se hizo de ida y vuelta: lo tuvo Matías Godoy, pero tapó el arquero e inmediatamente después Platense erró un gol con Mateo Pellegrino. Cuando todo terminaba, a los 46, gol del local. Platense 2, el Pincha 1. Fue una contra muy bien definida.

Ganó el Calamar. ¿Merecido? Sí. Corrió, metió y no tiene para jugar. Tuvo lo que no Estudiantes, corazón. ¿Otro borrón y cuenta nueva? ¿Otra charla del DT con jugadores? Si se da la Copa Argentina muy bien, sino, y en todos los niveles, varios deben irse. El año de Estudiantes se definirá por su suerte en la Copa.