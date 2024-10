La Selección recibe a Bolivia con la vuelta de Messi al país

La selección de Argentina, con Messi a bordo, intentará regresar al triunfo tras un par de partidos sin festejos. Este martes recibirá a una Bolivia tonificada, en uno de los encuentros destacados de la décima fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial 2026.

La Albiceleste viene de un tropiezo frente a Colombia (1-2) y de un empate “acuático” en Venezuela (1-1), un ligero bache que al campeón del mundo no le ha modificado mucho su condición de puntero en las Eliminatorias con 19 puntos.

Habiendo pasado el trance de malas noticias que fueron moneda corriente en el cuerpo técnico la semana pasada, Scaloni respira porque parecen haber llegado las buenas: Alexis Mac Allister, quien se perdió el cruce ante la Vinotinto por una dolencia física, será parte del once de arranque después de responder sin inconvenientes en las últimas sesiones.

Por otra parte, el Cuti Cristian Romero cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de amarillas y entrará al equipo en lugar de Germán Pezzella, que estuvo el pasado jueves pese a su microfractura en el hueso temporal.

Las últimas horas parecen haber enfriado la posibilidad de incluir más modificaciones en el armado de la defensa, después de haberse barajado que Lisandro Martínez reemplazara a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel a Nahuel Molina.

De mitad de cancha para arriba, la revolución es mayor. Al ingreso seguro de Mac Allister, habría que reacomodar filas para hacerle lugar al tridente más picante que Scaloni se reserva solo para ocasiones especiales: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez saldrían desde el inicio. Acostumbrado a elegir por uno de los dos de arriba, una Selección que necesita volver a la victoria no repara en ahorros de artillería.

Scaloni no confirmó el equipo, pero deslizó la chance de jugar con doble 9

Un día antes de enfrentar a Bolivia en el Monumental, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa para palpitar ese choque y contó las novedades referidas a la Selección.

En cuanto al retorno de Venezuela y si Mac Allister está en condiciones, expresó: “Ya todos vieron lo que fue, las condiciones. El viaje, la vuelta difícil. La escala larga en Barranquilla, cansador. Recién ayer pudimos hacer algo y hoy haremos algo para definirlo. Alexis entrenó normal y hoy tomaremos la decisión si está para jugar. Lo sabremos después del entreno”.

Por otra parte, sobre las bajas por lesión y la chance que tenían de llamar a otros jugadores, comentó: “Lo valoramos en función de cómo veíamos a los jugadores después del viaje y el partido. La mayoría respondió bien. No había necesidad. Teníamos la Sub 20 para tirar de ellos, previo ok de los clubes. Después del partido con Bolivia veremos si fue acertado o no, pero numéricamente estamos bien. No hacía falta”.

“Valoramos la posibilidad de jugar con ellos. También que juegue un solo delantero. En la Copa América jugaban el Kun, Lautaro y Leo. Lo hemos hecho. Ha pasado tiempo y estamos abiertos a poder hacerlo y puede ser una posibilidad”, dijo.

Y por último, el DT cerró: “Más allá de a quién tenemos adelante, el máximo respeto. Vienen ganando seguido. El cambio de DT les hizo bien, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Ellos van a tener la pelota en algún momento. Tenemos que estar preparados. No solo que se vengan a defender, también salen rápido de contra. Tienen sus armas. Es un rival a tener en cuenta”.