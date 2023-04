Lamolina, en el ojo de la tormenta

Antes del encuentro hubo mucho enojo en Gimnasia por la elección de Nicolás Lamolina para la noche de ayer. Esto se debe a que fue el árbitro del partido contra Barracas Central en la fecha 5, donde al conjunto de Sebastián Romero le anularon un gol a Cristian Tarragona de manera injusta y luego un dudoso tanto de Leonardo Morales que el juez cobró antes que el línea levante la bandera.

No solamente se repetía Lamolina, sino que un asistente y Leandro Rey Hilfer en el VAR, por esto mismo la Comisión Directiva tripera tuvo intercambios de palabras con el presidente de la AFA respecto a esta designación. Al igual que aquel partido en Barracas, el juez estuvo en el ojo de la tormenta por varias ocasiones. En primer lugar, la patada de Cardona a Barros Schelotto era para expulsión, pero el colegiado determinó la amarilla mientras que luego el offside de Tarragona antes que le cometan penal en el primer tiempo dejó las dudas respecto a la imagen vista en la televisación.

Por último, además de esto, cuando el resultado estaba 2-1 a favor del Lobo, Lamolina cobró un penal inexistente y que el VAR llamó para que lo revise. A pesar de que en la primera repetición ya se veía la simulación del delantero de la Academia, el árbitro se tomó su tiempo para mirar y luego tomar la decisión final de no cobrar la pena máxima, aunque dio ocho minutos de adicionado y luego fue agregando más.

¿Venganza de Cardona a Barros Schelotto?

Una de las jugadas polémicas en la noche de ayer en el Bosque ocurrió en el primer tiempo, cuando llegando a la media hora el colombiano Edwin Cardona le entró de manera muy dura a Bautista Barros Schelotto sobre el lateral derecho. A pesar de que la plancha fue muy dura y a alta velocidad, como no impactó de lleno tanto Nicolás Lamolina como Leandro Rey Hilfer en el VAR decidieron que no era para roja y el atacante recibió la tarjeta amarilla.

Sin embargo, a los minutos salió lesionado porque el golpe fue tan duro que el propio Cardona terminó sufriendo un esguince de tobillo y siendo retirado a caballito desde el banco hasta el vestuario. El colombiano fue parte de aquel Boca dirigido por Guillermo Barros Schelotto, fue utilizado muchas veces por el entrenador y hasta fue pedido en reiteradas ocasiones para que llegue al club o se quede.

A pesar de esto, la relación terminó con algunos choques entre los dos protagonistas y esto decía el jugador tras su salida del Xeneize cuando estaba en México: “Si lo veo, me tomaría un café con él y le preguntaría qué pasó que no me llevó en la final contra River, porque uno de eso aprende. Tendrá sus razones, lo tomaré a bien. Guillermo tomó la decisión en ese momento y la respeté. No le tengo rencor, sí me molestó lo que dijo en su momento de la actitud. Eso le pasa a cualquier jugador que quiere jugar y más cuando está entrenando bien para darle una mano al equipo”.