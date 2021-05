Laprida: suspenden el fútbol con público por "incumplimiento de protocolos"

Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en el edificio de la secretaría de Seguridad de Laprida, en la cual se notificaron las nuevas medidas, entre las cuales, el fútbol ha sido perjudicado en una de ellas.

Sin dudas que es un anuncio importante para la ciudad, ya que a dos fechas de terminar el torneo, el Comité de Crisis decidió suspender el público, no solo por el aumento de casos de coronavirus, sino porque se sobrevendieron entradas, cuando había un límite estipulado.

"Esto ya habia sido una advertencia por parte de la Liga a partir de lo que había sucedido en el primer clásico", indicó el Director del Hospital "Pedro Sancholuz", Fernando Andreatta, en referencia el encuentro disputado entre Jorge Newbery y Lilan, en cancha del primer mencionado.

Cuando se le consultó por la decisión de la medida de ajustar los controles en vez de suspender, tal como hicieron con el sector gastronómico y gimnasios, entre otros, el secretario de Hacienda, confirmó que las divisiones inferiores continuarán con normalidad, pero que con el fútbol mayor no hay tregua. "La discusión se dio y se determinó por mayoría esta medida y sabemos que hay dirigentes que están molestos", agregó.

Las críticas desde la prensa sobre la medida, hicieron énfasis en los clubes que incumplieron los protocolos y en la normativa, que afecta económicamente a las instituciones de fútbol en el ingreso de entradas del domingo.

Si bien desde el gobierno no reconocen que solo dos clubes incumplieron las normas, el presidente de la Liga Lapridense, Marcos Lacal, le confirmó a Diario Hoy que fueron los clubes ya mencionados (Newbery y Lilán), como se aprecia en la siguiente imagen, en ambos encuentros, quienes incumplieron los protocolos, y que por eso deberán pagar todos.

Por último se le consultó al secretario de Hacienda, Fernando Vecini sobre la contemplación económica hacia estas instituciones, las cuales son de bajos recursos y la imposibilidad del ingreso económico en los partidos de primera: "Es otro de los temas que no hemos resuelto. El club determinará que si no puede jugar sin público, puede decir 'no juego'."

Cabe destacar que son las propias instituciones las cuales deben hacerse cargo del pago de árbitros y que la mayoría de las veces el dinero sale de la recaudación del partido. En este caso, muchos no podrían afrontar ese gasto.

También es cierto que los clubes que incumplieron las normativas dictadas por el Comité de Crisis no volverán a jugar con la primera división como local, por lo tanto no se verían perjudicados, aunque los demás sí, tanto el Club Atlético Platense como el Club Social y Deportivo Juventud. Increíble.