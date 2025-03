Flores vuelve a las bases para recibir a Sarmiento

A falta de seis partidos para finalizar su participación en el Torneo Apertura, Gimnasia empieza a jugar con la calculadora en la mano. En lo que viene siendo una Zona B muy pareja, el elenco platense podría terminar la fecha 11 fuera de los ocho lugares que darán boletos para la siguiente instancia. Por eso, el Lobo recibirá mañana a Sarmiento con la obligación de ganar y así mantener la ilusión de los playoffs. Diego Flores analiza volver al esquema 4-4-2 y ya dio indicios del once titular en la última práctica de fútbol.

En contraste con lo que fue la derrota ante Rosario Central antes de la fecha FIFA, el entrenador cordobés piensa en volver al clásico esquema con Rodrigo Castillo y Alejandro Piedrahita en la delantera. De esta manera, Alan Sosa dejaría su lugar como titular y podría meterse Manuel Panaro como volante. El doble cinco lo conformarían Martín Fernández y Facundo Di Biasi.

De esta manera, la formación albiazul para recibir al Verde sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Gastón Suso, Leonardo Morales, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Martín Fernández, Facundo Di Biasi, Lucas Castro; Alejandro Piedrahita y Rodrigo Castillo.

El Verde quiere cortar la racha negativa en La Plata

El parate por la fecha FIFA le vino muy bien al entrenador Javier Sanguinetti para trabajar en la recuperación de dos habituales titulares, como son Gabriel Díaz y Gabriel Carabajal, quienes no sumaron minutos en el último partido ante Talleres de Córdoba.

El lateral izquierdo quedó al margen del cotejo, mientras que el volante ofensivo estuvo en el banco y no ingresó, ya que no estaba al 100% desde lo físico. No obstante, ambos estarían a disposición de cara al fin de semana. Además, el técnico del Verde recuperará a Leandro Shur tras haber cumplido la fecha de suspensión por la roja sufrida frente a Barracas Central.

Sarmiento se presentará en la ciudad de las diagonales luego de tres empates consecutivos, ya que igualó en Mar del Plata frente a Aldosivi (2-2), mientras que dividió puntos en Junín ante Barracas Central (1-1) y contra Talleres (0-0).

Aprevide dispuso derecho de admisión a barras

Tal como había adelantado este medio, en las últimas horas el organismo de seguridad provincial dispuso el derecho de admisión a 11 personas vinculadas a las barras de Gimnasia y Estudiantes, intentado prevenir cualquier hecho tras los ataques de los últimos días en el Hospital de Gonnet. La disposición entrará en vigencia mañana cuando el Lobo reciba a Sarmiento.

La noticia cobró fuerza porque se da a dos semanas de un nuevo clásico platense, pactado para el domingo 13 de abril en 60 y 118.

LA AGENDA MENS SANA

Fecha 11: vs. Sarmiento (L) –

Domingo 30/3 (16.00)

Fecha 12: vs. Talleres (V) –

Sábado 5/4 (18.00)

Fecha 13: vs. Estudiantes (L) –

Domingo 13/4 (15.30)

Fecha 14: vs. River (L) – Viernes 18/5 (17)

Fecha 15: vs. Vélez (V) – Lunes 28/ 4 (21.45)