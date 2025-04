Gimnasia quedó eliminado, pero el Traductor se aferra al cargo y resiste a las críticas

En el cierre del lunes, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto le ganó a Gimnasia 1 a 0 y lo eliminó del torneo Apertura de Primera división.

El equipo del Traductor cordobés de Marcelo Bielsa, Diego Flores, ya no tiene chances de clasificar a los play off, y a excepción de un partido por la Copa Argentina y de la última fecha de la zona B, no volverá a jugar hasta la segunda mitad de año.

La intención de corregir el rumbo que había tomado el Lobo en el comienzo del año con Marcelo Méndez fracasó, ya que a pesar del cambio de entrenador el equipo quedó eliminado.

Pese a ello, y con el aliciente de que la derrota fue contra el equipo de los Mellizos Barros Schelotto, el actual entrenador de Gimnasia aseguró que no piensa renunciar y que pretende sumar jugadores en el próximo mercado de pases. La situación sorprendió a propios y extraños, ya que la intención del presidente Mariano Cowen era pegar un volantazo y contratar a Pedro Troglio, quien también durante el lunes acordó su llegada a Banfield.

En la conferencia de prensa después de la derrota contra el equipo de Liniers, Flores le hecho la culpa al cuerpo técnico de Marcelo Méndez, al decir que los jugadores de Gimnasia necesitan una buena pretemporada “porque eso es el capital que un cuerpo técnico necesita para sacar adelante las cosas”.

¿Acaso el Lobo no entrenó con Méndez durante el mes de enero?

Pese al optimismo del “traductor” de Bielsa, en el transcurso de la semana la comisión directiva podría cambiar la decisión de mantener al técnico y en función de las gestiones que puedan ir avanzando, informarle la decisión de terminar la relación laboral.