Mastantuono, pibe récord y la gran figura del Superclásico

Franco Mastantuono la volvió a romper en River. El crack de 17 años volvió a ser la figura del Millonario, pero esta vez en el Superclásico ante Boca en el Monumental, donde marcó un inolvidable golazo de tiro libre. Y su gran actuación no pasó desapercibida en Europa, donde tiene muchos pretendientes.

En cuanto a los medios españoles, Marca tituló “Un Mastantuono Monumental”, mientras que en la nota de su gol no dudó: “Mastantuono convierte en arte un libre directo: ¡supera a las faltas de Rice!”, haciendo alusión a los golazos del inglés en Arsenal vs. Real Madrid por la UEFA Champions League.

El mismo diario deportivo habló del oriundo de Azul como “una de las mayores joyas que ha dado la cantera de River Plate en décadas” y destacó que fue la “estrella indiscutible” de su “primer partido grande”, dinamitando el Superclásico. “Lo de este chico es increíble. Su madurez es impropia de un chico que cumplirá 18 años en agosto y que ya es titular indiscutible en River Plate. Su golazo de falta a lo Messi ratificó que ha nacido una nueva estrella”, añadió el escrito sobre “el futuro crack que se rifa media Europa”.

AS, el otro gran medio madrileño, jugó con el recordado relato sobre el gol de Diego Maradona a Inglaterra y tituló “Mastantuono, de qué planeta viniste” en un artículo que reconoce que “es difícil encontrar palabras para definir la obra de arte que regaló” el futbolista de River.

En cuanto a los diarios catalanes, Mundo Deportivo valoró que “el Superclásico es de River y de Franco Mastantuono”, haciendo foco en “el talento que miran varios clubes europeos”, quien anotó un gol “que siempre será recordado por su belleza e importancia”. Y Sport por remarcar que “Franco Mastantuono reina en el Superclásico”, destacando que “la joya de 17 años, que está en el punto de mira de Barça y Madrid y que tiene madera de crack, marcó un gol antológico de falta”.

La agencia de noticias Reuters, por su parte, destacó el “espectacular gol del joven prodigio” para ganar un Superclásico “vibrante”, en tanto A Bola, periódico portugués, publicó que se trató de un “tiro libre fantástico que le permitió hacer historia”.

En Italia, país del que Mastantuono tiene ciudadanía, Tuttomercato consideró que “una estrella iluminó el Superclásico”, donde “jugó un partido extraordinario y demostró todas sus cualidades”. En el mismo idioma, Goal escribió que “el fútbol argentino disfruta de un nuevo talento”, repasando la carrera del talentoso volante, en tanto Sport Italia lo llamó “la nueva joya”.

Finalmente, en cuanto a Inglaterra, medios como The Mirror o The Sun, que esta semana reportó el interés de Manchester United, no se expresaron al respecto, en el marco de una jornada en la que se definió la Premier League, pero la versión inglesa de Goal “llamó la atención” de los Red Devils por el golazo del crack, que tampoco pasó desapercibido para los hinchas y medios partidarios del conjunto 20 veces campeón nacional.