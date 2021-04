Llegan las vacunas a Conmebol: cuándo y cómo será la aplicación

¿Vacunados vip? No, pero sí generará polémica. Esto se debe a que la Conmebol informó que el próximo miércoles 28 de abril llegará a Uruguay la donación de Sinovac Biotech Ltd. con el lote de 50.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus y estableció los pasos a seguir para la inmunización de los planteles. Sin embargo, el protocolo y los procedimientos de vacunación se analizarán hoy en el Consejo del organismo, aunque se señaló que desde la llegada a Uruguay del lote comenzará el proceso de distribución a los distintos países. La inmunización se iniciará con los conjuntos que estarán en la Copa América y los dos torneos internacionales de la Conmebol “hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país”, incluyendo el cuerpo técnico y los asistentes.



Responsables de la dirección jurídica y de la dirección médica de cada Asociación Miembro se reunieron en forma virtual con sus pares de la Conmebol a fin de ultimar los detalles legales, organizativos y logísticos de la vacunación contra la Covid-19 a la familia del fútbol sudamericano.



El orden de vacunación continuará con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos. Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones.

La vacunación será voluntaria



El lote de vacunas donado por Sinovac Biotech al fútbol sudamericano fue especialmente fabricado para este fin. Esto quiere decir que de ningún modo se trata de vacunas que estaban destinadas a otro objetivo. La vacunación emprendida por la Conmebol representa una contribución importante a las campañas de inmunización que llevan adelante los distintos gobiernos, ya que el beneficio llegará no solo a jugadores, técnicos y árbitros, sino también en forma indirecta a sus entornos familiares.



Días atrás, la entidad que nuclea a los clubes de Sudamérica había confirmado la donación realizada por Sinovac con 50 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus y, en la publicación hecha en sus redes sociales, la Conmebol confirmó que este lote fue fabricado “para ese fin”.