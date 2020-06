Los deportistas podrán entrenarse para ir a Tokio

Aunque aún no es oficial, la resolución del Ministerio de Deporte y Turismo saldrá publicada en las próximas horas. Lo cierto es que los deportistas que entrenen de manera individual tendrán que seguir algunas normas de protocolo y deberán recibir autorización de sus respectivas jurisdicciones para volver a entrenar.

Según lo que confirmó el periodista Fernando Czyz, el Gobierno de la Nación dio el visto bueno y aprobó que los deportistas argentinos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 vuelvan a entrenar en los próximos días.

A pesar de que los Juegos Olímpicos fueron reprogramados para 2021 a causa de la pandemia, algunos deportistas argentinos, como por ejemplo Belén Casetta y Delfina Pignatiello, manifesteron su descontento por la falta de actividad y hasta dejaron en duda su participación en los JJ.OO.

Pignatiello, nadadora y una de las grandes promesas del deporte nacional ganadora de oro panamericano, expresó esta jornada su tristeza y hasta dejó en duda continuar en el deporte.

"Estoy hace 11 semanas sin poder entrenarme en una pileta. Es un récord mundial. No existen ejercicios que repliquen la sensibilidad que necesita un nadador para entrenar en el agua. Estoy entrenando para mantener mi estado físico, pero para un nadador perder una semana de entrenamiento equivale a dos o tres meses de recuperación", manifestó la nadadora, en diálogo con TN.

"Saber que puedo no llegar preparada a los Juegos Olímpicos me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad de ni siquiera prepararme para los Juegos y hasta dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera", continúo.

Y además agregó: "Me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito. Esto es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial", sentenció.