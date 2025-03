Mac Allister: “Nunca me imaginé tener la Copa del Mundo en la mano”

En la previa del partido de mañana ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, Alexis Mac Allister visitó los estudios del canal de streaming “Olga” y dejó varios títulos en una entrevista descontracturada.

Consultado sobre la obtención del mundial en Catar, el volante de 26 años comentó: “Creo que empezamos a caer cuando vimos a toda la gente en el colectivo. No dimensionamos. No dormimos por tres días. Capaz que la gente caía a las 7 u 8 de la mañana a mi casa y yo le decía a mi mamá que desconectara el timbre. Nunca me imaginé tener la copa en la mano. Te sentís como un Dios”.

“Me gusta la táctica, pero no sé si me veo como técnico. Tienes que liderar a un grupo... miralo a Ancelotti o Scaloni. Me gusta el fútbol, mirarlo, pero ser técnico es un paso más”, sentenció el pampeano sobre su futuro lejano.

Alexis reconoció que luego de los partidos, sufre de dolores en distintas partes de su cuerpo debido a la exigencia de la competencia. “Me duele todo cuando me despierto al otro día después del partido. La espalda, la cadera... Hacemos yoga en el club por lo general después del partido. Estiramientos y meditación, también. Terapias no hago”.