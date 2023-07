Madonna Benois está hecha un “cuadro” y nadie la baja

Por GALOPóN

Partes de acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con 12 carreras en la cartelera. El momento culminante de la reunión fue el Clásico Miguel Luis Morales (G. II-1.600 mts.), donde la victoria fue para la casi invicta Madonna Benois que en el final frenó por tres cuerpos la tibia carga de Tobera que solo le alcanzó para dejar tercera a Bella Giulia.

La carrera, reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2020, contó con las siete participantes. El cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Madonna Benois con un sport de $1,60 sobre las chances de Pecadora Joy ($3,45) y de Tobera (4,9). Ya en la pista, la pupila de Carlos Arnaldo Vigil respondió al amplio plebiscito de la mayoría dando forma a su sexta victoria en siete salidas En la silla de la vencedora se lució el jockey William Pereyra, empleando 1m36s 64/100 para los 1.600 metros.

La hermanita menor de Mery Laurent va en camino de ser la reina indiscutida de esta generación.

Ordenada la suelta, Madonna Benois y Bella Giulia fueron las más rápidas en partir sobre sus rivales. Formalizada la carrera apuró Bella Giulia con tal vértigo que le sacó tres cuerpos a la favorita, escalonándose luego Jethro, Pecadora Joy, Total Triomphe, Tobera y Chiska.

Al pasar por el kilómetro la puntera era un cohete que venía con fuertes parciales, de tal forma que le sacaba casi 10 cuerpos a Madonna Benois, Jethro, Pecadora Joy y Tobera. De esa forma completaron la recta de enfrente y ya en el codo de la calle 41, la ventaja de la vanguardista se redujo considerablemente sobre la favorita que la perseguía, todavía a considerable distancia, esperando su momento.

Promediando la curva, se estrecharon más las diferencias entre las dos de adelante, de tal forma que Madonna Benois al pisar la recta le dio caza a la vanguardista y luego de un corto apareo escapó con aire triunfal rumbo al disco que cruzó con tres cuerpos sobre Tobera que de atropellada se quedó con el segundo sitial. En tanto que tercera, a dos largos y medio, terminó Bella Giulia, con la poca nafta que le quedó.

La ganadora se movió en 23s 62/100 los primeros 400 metros; 45s 84/100 para los 800 metros; y 1m10s 18/100 para los 1.200 metros.

Alexis Castro la “dibujó” en la inicial con La Dibujante

En final cerrado le ganó por el pescuezo a La Plusbelle. La alegría fue para la gente del stud “C. La Josefina” de San Vicente.

En el cotejo inicial, Premio Life For Sale (1.200 mts.), La Dibujante en emocionante final venció por medio pescuezo a La Plusbelle, que a su vez por dos largos y medio, precedió a Game of Fortune.

Abierto para potrancas de 3 años que no hayan ganado, las 11 competidoras dieron el presente con Pantelaria ($2,75) favorita sobre La Plusbelle ($3,05) y La Dibujante ($3,40). Ya en pista, la victoria fue para ésta última que en el final le cortó el vuelo a La Plusbelle que ya gastaba a cuenta. Así, la conducida por el jockey Alexis Castro pegó su primer grito triunfal para alegría de su propietario Fabián Gómez.

Ordenada la suelta, Game of Fortune, Fly Like Wind y Una Provocona salieron limpitas, seguidas por La Plusbelle y el resto. Ya en carrera, Game of Fortune y Una Provocona corrían en una misma línea con Fly Like Wind como una cuña entre las dos, quedando luego La Plusbelle, La Dibujante y Pantelaria.

Así culminaron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo final, Fly Like Wind abrió aparatosamente su línea arrastrando a Una Provocona dejándola fuera de carrera, por lo cual quedó en la punta Game Of Fortune seguida de Vespa Si, Pantelaria, La Plusbelle, La Dibujante y Esperanza Top.

Promediando la curva, Game of Fortune, Vespa Si y La Plusbelle corrían en parecida línea y al pisar la recta, La Plusbelle y Game of Fortune quedaron en un mano a mano, mientras aflojaba Vespa Si y por contrapartida, La Dibujante se mandaba por los palos, buscando terciar. Así vinieron hasta los metros finales, donde La Dibujante les dio caza para cruzar el disco con medio pescuezo sobre La Plusbelle, mientras que el tercer lugar lo mantuvo Game Of Fortune.

La ganadora se movió en 24s 42/100 los primeros 400 metros y 47s 46/100 para los 800 metros hasta completar y 1m13s 27/100 para los 1.200 metros.