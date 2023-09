Misión Clásico: el Lobo no perdió el tiempo en Abasto

Con las energías recargadas. Gimnasia pudo tener un fin de semana tranquilo gracias a la alegría de volver al triunfo. Más aún en un partido donde lo necesitaba y a sabiendas de que los tres puntos lo podían sacar del fondo de la tabla. Sin embargo, no bastó para escaparle al último puesto de la tabla anual, el cual comparte con Vélez y con quien debería jugar un desempate para saber quién desciende a la segunda categoría del fútbol argentino.

Amén de esto, el triunfo frente a Rosario Central trajo buen ánimo en el plantel de Gimnasia de cara al clásico del próximo domingo frente a Estudiantes en Uno. En esa línea, el plantel profesional fue liberado el domingo tras el partido en el Juan Carmelo Zerillo y ayer volvió a los entrenamientos a las 9:30 en Estancia Chica, donde Leonardo Carol Madelón tendrá una semana entera hasta el sábado para trabajar pensando en lo que será el clásico frente al Pincha del próximo domingo a las 17 en Uno.

Luego de la seguidilla de tres partidos seguidos, ahora el Tripero pudo recargar energías y especialmente en esta semana importante. En ese sentido, las salidas de Germán Guiffrey y Matías Abaldo fueron por cansancio y una pequeña molestia respectivamente, pero que no sería nada grave.

Por esa razón, los dos futbolistas estarían en condiciones de estar contra el Pincha y esta semana de preparación les vendrá bien para seguir mejorando en el físico. El resto del plantel está a disposición del cuerpo técnico, aunque todavía quedan entrenamientos por delante y se deberá esperar para la definición de un equipo para el clásico.

Madelón y el juego de Gimnasia

El entrenador en conferencia de prensa pospartido destacó: “Había que volver a ser dinámicos, cortos. Contra Huracán no fuimos nosotros. Con Central había que correr y meter mucho para hacer equivocar al rival. Me quedo con la rebeldía del sábado y de Vélez. Estuvimos bien mentalmente, tuvimos carácter pese a la presión. En el primer tiempo no había riesgo y solo en un centro nos convierten”.

Sobre el juego, el DT explicó: “Pongo este doble cinco porque son los que mejor ocupan los espacios y se corren para doblar las marcas. Buscamos ser equilibrados y aún sigo conociendo a muchos chicos. Jugó bien el doble cinco. A Benja le está costando finalizar pero todos sus intentos son muy buenos. Hoy tuvimos más fútbol, a medida que vayamos sumando aumentaremos la confianza. Si perdés, no querés arriesgar”.

Además de esto, el ex-Unión habló sobre los cambios y también tuvo un mensaje para el hincha tripero: “Tenemos muchos chicos y eso pesa. Steimbach equivocó dos jugadas y se le cayó fuerte. Pero juega bien y tácticamente es muy útil. A los hinchas les digo que tenemos que proteger a nuestros jugadores. Posiblemente tardé en poner a De Blasis. Me preocupé más por contener a Campaz que por mejorar nuestro equipo, pero el rival te va llevando también”.

Por último, Madelón habló sobre el clásico que se viene contra Estudiantes y dejó otro mensaje, pero para los jugadores: “El clásico es el partido de la gente pero es un partido de fútbol. Hoy no había que perder y lo terminamos ganando. En cancha de Estudiantes será difícil pero tenemos que ir despacio. Hay que soltarse. No excederse ni pasarse de confianza”.