Si no hacen un gol en el primer tiempo se van a conformar con el empate

Por Gabriel Pedrazzi

Más allá de que los dos equipos vienen de ganar sus dos partidos, mucho más el de Estudiantes de visitante contra Newell’s en Rosario, ambos van a salir a estudiarse y a intentar no cometer errores.

En la previa a este nuevo clásico no veo a ninguno de los dos equipos elaborando una estrategia para ir a buscar el partido de entrada o intentar atacar y ponerse rápido arriba en el marcador. Si por esas cosas del fútbol alguno de los dos llega a marcar un gol rápido, cosa que no creo que ocurra hasta que por lo menos pasen varios minutos, el otro equipo va a tener que salir a buscar el empate de forma más necesitada que en otros partidos. Los hinchas no te perdonan ir perdiendo un clásico y que te quedes como si nada.

En el caso de que se dé ese escenario, el que marcó un gol tampoco es que va a jugar igual. Seguramente, como ya ocurrió en el pasado, se va a parar para jugar de contragolpe y se va a recostar en su campo.

Si el primer tiempo termina 0 a 0 y en el comienzo del segundo tiempo no se sacan ventajas, los dos equipos se van a jugar a cerrar el empate y les va a caer bien. El empate es lo menos perjudicial para los dos equipos en estas circunstancias. Mucho más porque los dos equipos de La Plata vienen de ganar, por lo que un empate les permitiría seguir sumando y no perder que en este tipo de clásicos siempre puede traer consecuencias.

Gimnasia viene de ganarle a Rosario Central y un empate le serviría, aunque después va a tener que ir a Córdoba a enfrentar a Instituto en otro partido clave por la permanencia. Pero creo que se va a dar un encuentro con dos equipos que se estudien mucho, que arriesguen poco y que intenten aprovechar los pocos errores que se puedan presentar en ambas defensas.