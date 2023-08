No falla: si Fiolo Boss viene al teatro del turf es para ganar

Por GALOPóN

Sábado de acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con 15 carreras en la cartelera. Uno de los dos momentos culminantes de la reunión fue el tradicional Clásico General José de San Martín (G III-1.600 mts.). Allí la victoria fue para Fiolo Boss, que volvió a dar muestras de sus bondades locomotivas y en forma clara derrotó a Sean Halo por largo y medio, mientras que a tres cuerpos culminó tercero el parejo Sell Side.

La carrera, reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador, contó con seis participantes, ya que faltó a la cita The Gun. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Fiolo Boss con un sport de $2.05 sobre las chances de Gringo Guerrero ($2.55) y de Sean Halo ($2.95). Ya en la pista, el conducido eficazmente por William Pereyra volvió a repetir sus desplazamientos anteriores en esta pista (ganó las tres que corrió), dando forma a su quinta victoria en 10 salidas oficiales, empleando el buen registro de 1m.37s.55/100 para los 1.600 metros de pista de arena normal.

Ordenada la suelta, Sell Side picó al frente por delante de Gringo Guerrero, Tengo Full y Fiolo Boss y formalizada la carrera el puntero estiró a tres cuartos de cuerpo la luz sobre Gringo Guerrero y Tengo Full. Mientras que el favorito no les perdía pisada, completando el lote Sean Halo y This Way. Así, descontados los primeros 400 metros, Tengo Full igualaba la línea del vanguardista, corriendo a dos largos y medio Gringo Guerrero que llevaba a sus grupas a Fiolo Boss.

De esa forma completaron la recta de enfrente y ya en el codo de la calle 41, se mantenían las mismas posiciones y en la mitad de la elipse se juntaban adelante Sell Side, Tengo Full, Gringo Guerrero y Fiolo Boss por afuera, valiendo los boletos de todos ellos, pues también se acercaron al grupo Sean Halo y This Way.

Así pisaron la recta con Sell Side que intentaba jugar la heroica, con Fiolo Boss que pedía cancha y Gringo Guerrero que no aflojaba, en tanto Sean Halo esperaba su momento. Faltando 250 metros Fiolo Boss se despegó y con cómodas brazadas siguió viaje triunfal (y sin sobresaltos) hasta cruzar el disco con clara luz sobre Sean Halo que de atropellada dejó tercero al bravo Sell Side.

El ganador se movió en 25s.07/100 los primeros 400 metros; 48s.27/100 para los 800 metros y 1m.13s.40/100. para los 1.200 metros.