Otra vez fue un cabeza a cabeza de Súper Number y Storm Sound

Por GALOPON

Martes de actividad, coincidiendo con el feriado patrio, en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con 11 actos en su cartelera, destacándose la disputa del tradicional Clásico 9 de Julio- Día de la Independencia (G III- 1.600 mts.). Allí se impuso el indicado Súper Number pero en el final no le sobró nada para postergar por la cabeza a Storm Sound, que se jugó adelante desde el vamos y recién en el final pudo quebrar por poco a su guapo rival. Mientras tanto, “terciando”, al pescuezo, arribó Husson Chuck.

Reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el octavo turno en la programación y como se sabía con antelación no iba a ser de la partida Amigazo Sky del “Tinta Roja”; el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de Súper Number con un sport de $1.40 sobre la chance de Storm Sound ($3.95), que también aparecía firmemente asistido por los apostadores, de tal forma que entre ellos se “devoraron” la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para el favorito en final apretado, porque recién en el mismo disco pudo sacarle la cabeza a su bravo rival, que se había hecho fuerte adelante y que seguramente se merece un desempate, pues el primer enfrentamiento fue para el conducido por Lautaro Balmaceda.

Tras una largada pareja, Storm Sound salió como un rayo, primereando a Súper Numbrer, Hello Nacho y Perugio Top y al formalizarse la competencia el puntero corría con un cuerpo de ventaja sobre el favorito, quedando tercero Hello Nacho, por delante de Husson Chuck y de El De Nabta. Descontados los primeros 400 metros, el puntero corría con pequeña ventaja sobre el favorito, quedando a cuerpo y medio Hello Nacho y Husson Chuck. Al completar el recorrido del opuesto el vanguardista mantenía medio cuerpo de luz sobre Súper Number, acercándose por afuera Husson Chuck, dando la impresión que la definición estaría entre ellos.

En pleno codo de la calle 41, el favorito se le fue al humo al puntero que resistía el embate, mientras Husson Chuck buscaba terciar y así se vinieron hasta la recta, palo y palo. A pura emoción descontaron los metros finales y los boletos de los tres valían y recién en el disco el conducido por Leandrinho Goncalves le sacó la cabeza a Storm Sound, mienteas que al pescuezo finalizaba Husson Chuck.

El ganador se movió en 24s.54/100 para los primeros 400 metros y 47s.72/100 para los 800 metros y 1m.11s.80/100 para los 1.200 metros, hasta completar 1m.36s.53/100 para los 1.600 metros de pista normal.