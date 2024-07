El Lobo sumó a Garayalde y sigue buscando refuerzos

A ocho días de que se reanude la Liga Profesional, donde Gimnasia visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza, el conjunto albiazul ya abrochó la llegada de su primer refuerzo, Nicolás Garayalde. Como comentó este medio, pasó su revisión médica el lunes por la tarde, pero todavía no se dio el intercambio total de papeles, aunque se espera que hoy pueda estar bajo las órdenes de Marcelo Méndez en Estancia Chica.

Además, vale recordar que el equipo tendrá un amistoso contra Huracán el viernes por la mañana, donde se disputarán dos encuentros de 60 minutos cada uno, a puertas cerradas, en Parque Patricios. Por eso mismo habrá que ver si el futbolista que llega desde Vélez, a préstamo por 18 meses sin cargo y con opción de $500.000 dólares por el 50% de su pase, tendrá sus primeros minutos en este duelo frente al Globo para llegar con ritmo al torneo.

Luego, el otro jugador por el que Méndez espera noticias positivas en estos días es Rodrigo Pérez Casada. Como viene informando El Clásico, Defensor Sporting está buscando cortar el préstamo en Instituto para así cederlo nuevamente al Lobo, donde estaría todo arreglado desde los números. En la Secretaría Técnica Mens Sana son optimistas de que se pueda cerrar a la brevedad, pero la pelota la tiene el equipo uruguayo.

En cuanto al lateral izquierdo, Valentín Rodríguez o Joaquín Vaquero son los dos nombres con más chances, aunque hay otras opciones. Lo del uruguayo Rodríguez es un poco más complicado porque debe cortar su préstamo en Pachuca y hay una cuestión económica difícil para el Tripero, como así también la intención del jugador de ver si puede continuar en México. Por Vaquero comenzaron las charlas, pero por ahora no hubo avances significativos.

Por lo pronto, en Estancia Chica se vienen dando prácticas intensas como sucedió en la mañana de ayer con tareas físicas, luego con pelota para pasar a trabajos tácticos de defensa y ataque, donde el entrenador uruguayo estuvo enfocado en seguir trabajando algunos aspectos del equipo. Hoy nuevamente por la mañana se reencontrará el plantel en Abasto.

¿Dónde busca más refuerzos el Mens Sana?

Por último, a pesar de esta posible llegada de Pérez Casada y del lateral izquierdo, estas no serían las últimas incorporaciones porque Méndez solicitó a un delantero y un central más, pero por ahora la búsqueda viene difícil porque las opciones que aparecieron no son fácil desde lo económico o no convencen en el presente futbolístico.