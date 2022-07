Pipo prepara dos cambios para ir al Monumental

En la mañana de hoy el Lobo tendrá su última práctica de cara al partido contra River mañana a la noche en el Monumental donde Néstor Gorosito definirá el equipo que tendrá un cambio obligado por lesión y se avizora otro táctico dispuesto por el DT. A partir de las 9:30, el plantel se entrenará en Abasto y luego quedará concentrado en un hotel céntrico de la ciudad donde descansará esta noche para después viajar durante la tarde a Capital Federal.

En cuanto al equipo, como viene adelantando el Clásico, es una fija el ingreso de Nicolás Colazo por Matías Melluso que sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y estará afuera por 21 días y ayer Pipo ratificó al ex Boca en el lateral izquierdo por lo que volverá a ser titular en el Antonio Vespucio Liberti como sucedió meses antes caundo Gimnasia visitó al Millonario antes del Clásico Platense. Luego en mitad de cancha se preveía la modificación por el lugar de Manuel Insaurralde que ingresó para el partido contra Colón por Lautaro Chávez pero no tuvo su mejor actuación y como sucedió en la previa contra el Sabalero, Emanuel Cecchini volvió a tener chances para ser titular y ayer Gorosito lo probó por el ex San Lorenzo.

De esta manera los ingresos de Colazo y Cecchini por Melluso e Insaurralde serían los únicos dos cambios para ir al Monumental con la premisa de volver a ganar tras dos partidos sin hacerlo y seguir en lo más alto de la tabla de la Liga Profesional y en la tabla anual donde deberá defender su lugar en la Copa Libertadores ya que la Banda es un competidor por ese puesto y le pisa los talones al Mens Sana.

Habrá otra modificación pero será en la lista de convocados porque con la baja de Mellu, el pibe Matías Bazzi se metería en la nómina por primera vez en su carrera y ayer no fue citado para el encuentro de hoy de Reserva donde habitualmente es titular. Bazzi fue subido por Gorosito en el último tiempo y es muy tenido en cuenta por el técnico albiazul.