Por la mística, 117 años de historia

Quiere un festejo doble. Un guiño del destino para Estudiantes de La Plata, que justo cuando celebra sus 117 años de historia, el equipo de Ricardo Zielinski disputa una instancia definitoria de Copa Libertadores de América. No hay mejor manera de transitar una jornada tan especial para el hincha albirrojo que en unos cuartos de final del torneo continental. Y ante un equipo brasileño, en tierras enemigas.

El Pincha visita desde las 21.30 a Athletico Paranaense en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, empezando a jugarse gran parte de su suerte en los cuartos de final de la Copa. Será el primer capítulo de una serie tan especial como difícil. No es ninguna novedad el poderío económico de los elencos brasileños. Paranaense, claro, no es la excepción. Además, se le suma el andar irregular de Estudiantes en los últimos partidos. Sin embargo, en la Copa tiene un plus y muestra otra cara. Precisamente esa mística que fue construyendo a lo largo de los años en la Libertadores. Y hoy no será la excepción, más aún en su cumpleaños 117.

Todo comenzó aquel 4 de agosto de 1905, cuando un grupo de jóvenes estudiantes secundarios y universitarios le dieron forma a un nuevo club de fútbol en la joven ciudad de La Plata, flamante capital provincial, que crecía incansablemente. La zapatería Nueva York, ubicada en la avenida 7 entre 57 y 58, fue el lugar donde nació Estudiantes de La Plata. Allí se firmó el acta de fundación y comenzó una historia que hoy cumple un nuevo año de vida. Claro que nunca imaginaron lo que hoy sería. Tal vez alguno lo soñó, pero lo cierto es que hoy tendrá la oportunidad de defender su historia y darle al hincha un doble festejo.

El Pincha, con el apoyo de los que viajaron más de un día y medio para poder verlo esta noche, tiene en sus manos la chance de regalarle al club, y a ellos, un triunfo por su cumpleaños. De todas formas, la historia se definirá el próximo jueves en el estadio de Uno.