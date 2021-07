Riquelme enojado: "No nos dejaron pasar"

La polémica eliminación de Boca sigue dando que hablar, ya que el VAR fue el protagonista anulándole un gol al Xeneize. Ante, el vicepresidente Juan Román Riquelme, mostró su disgusto por lo ocurrido y también por la represión a los jugadores.

"Esto es lamentable, es vergonzoso, esto no es serio. Eso es la verdad si no te quieren cobran los goles podes jugar todo el día que si no te quieren cobrar los goles no vas a pasar", destacó en diálogo con Tyc Sports.

Además repudió la violencia de la Policía contra los jugadores de Boca: "Si te tiran gases en la cara ... ¿vos no te defendes? Esto pasa siempre en Brasil. Quieren detener a un jugador y ves al Presidente del Mineiro tirando botellas".



Por otro lado, agregó: "No sabían como anular el gol en cancha de Boca. No sabían que hacer. Es muy triste, la Copa Libertadores está perdiendo prestigio". Ante la amenaza de detenciones de futbolistas de Boca, señaló: "Ahora me quieren dejar detenido a un jugador. En Brasil siempre es así. El Presidente del Mineiro nos tiro botellas".