Lucas Pratto: "No servía que River esté endeudándose y yo sin jugar"

Sin dudas siguen las repercusiones tras la rescisión de contrato de Lucas Pratto con River. Con poco lugar en el equipo pero dejando una huella importante, el delantero rompió el silencio y contó las razones de su salida, luego de volver del fútbol holandés.

En primer lugar destacó que la decisión fue de la CD, ya que su contrato era alto y afirmó que no habló más con Gallardo: "Desde que me fui, no hablé más con Gallardo, pero eso no está ni bien ni mal. No me dijeron que no me iban a tener en cuenta, fue dirigencial".

Además afirmó que estuvo mucho tiempo sin cobrar, por las deudas del Millonario: "El club hacía un año y medio que no me pagaba. El contrato era alto y no le servía ni a mí ni a River, cobrando esa plata, el club endeudándose y yo sin jugar".

Por otro lado, se sinceró y habló sobre las críticas que recibió, tras abandonar River en plena competencia y jugar en Feyernoord: "Muchos dicen que dejé al equipo en mitad de la Copa, antes del clásico. Es difícil decir que me quise ir cuando jugaba cuatro minutos".