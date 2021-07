De La Plata a Tokio: la historia de Abigail Magistrati

De Villa Elvira a Tokio hay más de 18.000 kilómetros de distancia. Una diferencia que solo el deporte puede achicar, cuando el sueño de una atleta, en este caso una vecina de la ciudad, se termina imponiendo de la forma más inesperada a menos de un mes de la gesta olímpica.

Esto es lo que pasó con Abigail Magistrati, la joven de 17 años que comenzó en la gimnasia artística a los 3 años en el Club Villa Elvira y luego siguió su formación en Everton, antes de llegar a cumplir un sueño para muchos inalcanzable: competir en los Juegos Olímpicos.

A fuerza de mucho trabajo y dedicación, la deportista platense tendrá una cita con la historia. “Abi” será la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La clasificación de la platense de 17 años fue confirmada a pocos días del comienzo de la competencia y reemplazará a Martina Dominici, marginada de la cita olímpica a raíz de un dopaje positivo durante el último Panamericano.

A horas de subirse al avión que la depositará en tierras niponas, Abigail charló mano a mano con El Clásico y dejó sus sensaciones sobre el hecho sin precedentes que está a punto de vivir.

—¿Qué fue lo primero que pensaste al recibir la noticia?

—Al enterarme lo de Martina me puse supertriste porque ella estaba muy preparada para los Juegos. Pero cuando me dijeron que la iba a reemplazar, me agarró una alegría y orgullo inmenso. Sobre todo porque es el resultado de tanto esfuerzo y que me gané en el Mundial 2019.

—¿Cómo te estuviste preparando todo este año y más con la posibilidad latente después de lo que pasó con Dominici?

—Con el equipo nos entrenamos muy duro para lograr que las rutinas estén más seguras y poder llegar de la mejor forma a las competencias. Cuando me dijeron que tenía posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos seguimos entrenando más fuerte que nunca y buscamos rutinas que me queden cómodas.

—¿Qué expectativas tenés para los Juegos?

—A la cita olímpica queremos ir a dejar lo mejor de nosotras y que eso lleve a la Argentina a lo más alto posible.

—Vas a tener a un país apoyándote y los platenses haciendo más fuerza que nunca. ¿Un mensaje para la gente de tu ciudad?

—Muchas gracias a cada persona que me apoya desde el principio. Estoy feliz de saber que tanta gente nos está haciendo el aguante en este momento.