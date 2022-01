San Carlos anunció dos bajas y un nuevo refuerzo

Lo que es concreto para Licht en lo que será su primer torneo en Villa San Carlos es que no volverá a compartir vestuario con el volante Juan Ignacio Silva. El Chino, quien fuera compañero suyo en Gimnasia hasta el año 2017, dejará de defender el mediocampo del conjunto de Berisso para pasar a jugar a la Primera Nacional.

Pero no será la única baja, puesto que el club en sus redes sociales también confirmó la salida de Facundo Monetti. El futbolista recibió la confirmación de que no sería tenido en cuenta por el actual cuerpo técnico, motivo por el que no firmó contrato con el club.

Los de Berisso buscarán salir fuerte al mercado para así cumplir el deseo del nuevo capitán Lucas Licht y poder armar un equipo competitivo que esté a la altura de la pelea por el ascenso a la Primera Nacional. Cabe recordar que la Villa terminó en los últimos puestos de la B Metro en la pasada temporada.

Por otro parte, el club de Berisso confirmó el regreso de un viejo conocido: se trata de Nahuel Figueredo, quien tendrá una nueva etapa en el club tras su salida en 2017. De último paso por Argentino de Quilmes, firmó su contrato por una temporada.