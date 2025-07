Rojo gate: la verdad del posible regreso de Marcos a Estudiantes

Más allá del partido que tendrá Estudiantes en Santa Fe mañana por la noche, el mundo albirrojo solo tiene algo en la cabeza: la posibilidad de que Marcos Rojo vuelva a vestir la roja y blanca para luchar por la Copa Libertadores 2025.

Trascendió en la jornada del sábado que el propio defensor se comunicó directamente con Juan Sebastián Verón, presidente del club, a través de un mensaje de WhatsApp que decía: “Hola, Sebastián, soy Marcos”. Este contacto no es un hecho aislado, ya que el entorno de Rojo había intentado, sin éxito, acercarse previamente a la secretaría técnica del Pincha.

En Boca Juniors no tiene lugar. El entrenador Miguel Ángel Russo no lo tendrá en cuenta, y su vínculo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se ha vuelto insostenible. Esto abre una ventana para que el defensor de 35 años busque un nuevo destino, con Estudiantes como su prioridad. Sin embargo, su vuelta no será sencilla: su partida al Xeneize en 2021 generó un quiebre con los hinchas y el propio Verón, especialmente tras declaraciones como “soy hincha de Boca”, que dejaron un sentimiento de traición en La Plata.

Actualmente, Estudiantes busca reforzar su defensa con un central zurdo, y Rojo encaja en el perfil. No obstante, el camino está lleno de obstáculos. Boca exigirá una compensación económica por su salida, aunque esto no sería el mayor impedimento. La barra del León ya expresó su rechazo, y dentro del club persisten las heridas por su partida. La decisión final recae en Verón, quien deberá evaluar si es posible reconstruir la relación con el defensor.

Rojo, por su parte, tiene claro su deseo: volver a vestir la camiseta roja y blanca y establecerse nuevamente en La Plata. Aunque tuvo una oferta de Inter Miami para jugar junto a Lionel Messi, su corazón parece estar en las diagonales. Lo concreto es que la situación tiene que tener un corte en cuestión de horas.