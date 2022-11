“Scaloni y su cuerpo técnico hicieron un trabajo extraordinario”

Que un arquero de jerarquía, ídolo en varias instituciones y con muchas historias vinculadas a la Selección Argentina. Luis Islas se coronó campeón del mundo en México 1986 y subcampeón juvenil en 1983. Estuvo en Juegos Olímpicos y en tres ediciones de la Copa América (incluyendo el título en Guayaquil 1993). Le tocó ser titular en el recordado Mundial de 1994. Muy cercano a Diego Maradona, fue parte de su cuerpo técnico durante varias temporadas. En nuestra región, tuvo un paso por Estudiantes que hasta el día de hoy es recordado con mucho cariño por la parcialidad albirroja.

A pocos días de una nueva cita mundialista, diario Hoy se dio el lujo de hablar con una palabra autorizada como Islas: la actualidad del fútbol argentino, el presente de la Scaloneta y la difícil decisión que deberá tomar el técnico argentino para definir la lista de 26 jugadores.

—¿Cómo viste el desenlace de la Liga Profesional y la Copa Argentina? ¿Fútbol, dinámica de lo impensado?

—El fútbol argentino es un campeonato altamente competitivo. A cualquier entrenador o jugador lo potencia para luego continuar en otra liga del exterior. Creo que no hubo un equipo que haya marcado una gran diferencia a lo largo del torneo, pero sí está claro que equipos sin grandes nombres pero con un gran convencimiento y metodología de trabajo le jugaron de igual a igual a los equipos denominados grandes. La Copa Argentina fue un fiel reflejo de esto que te estoy diciendo. Por otra parte, Boca fue un justo campeón aunque le costó sostener esa jerarquía de equipo consagrado, tuvo momentos del torneo en donde futbolísticamente le costó sostenerse. Atlético Tucumán sí lo logró pero decayó en la recta final y terminó relegado. Racing tiene un ADN futbolístico y eso se notó, simplemente no se le dio por cosas del fútbol. Párrafo aparte, la última fecha le hizo muy bien al fútbol argentino tras las suspicacias generadas en parte por el periodismo: quedó demostrado que todos los equipos salen a ganar sin importar el contexto, eso habló muy bien de la honestidad de los técnicos y jugadores.

—Sos una leyenda del fútbol argentino y con varios mundiales en tu trayectoria. ¿Cómo ves a nuestra Selección a tan poco del inicio de Catar 2022?

—Como argentino, estoy ilusionado con que la Selección vuelva a levantar la Copa del Mundo. Yendo a lo futbolístico, este equipo me genera mucha tranquilidad. Encuentro un combinado nacional con un ADN claro, con gran volumen de juego y con muchas variantes. Me da la sensación de que a todo esto se le agrega el convencimiento de los jugadores y un plantel comprometido. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico hicieron un trabajo extraordinario. Argentina tiene un plantel altamente competitivo en todas sus líneas. Me ilusiona mucho y ojalá se nos pueda dar.

—Se habla muchísimo de un puesto que conocés y defendiste como pocos. ¿Scaloni va a tener un gran dolor de cabeza a la hora de definir los tres arqueros?

—El nivel de competencia es muy alto y puntualmente el nivel de los arqueros argentinos es muy bueno. Cualquiera de los que el técnico decida estoy seguro que va a responder cuando le toque. Dibu se ganó la posibilidad de arrancar jugando el Mundial porque desde su debut no paró de crecer, transmitió seguridad y demostró enormes condiciones.

—Venís perfeccionándote y trabajando a la espera de un gran desafío. Uno de los clubes en donde sos ídolo está en la búsqueda de DT. ¿Sería un lindo desafío agarrar el Rojo en estos momentos?

—Hace muchos años me preparo día a día, trabajando en el exterior con buenos resultados. Preparándome para cuando me toque agarrar un equipo altamente importante como podría ser Independiente, por supuesto que estoy listo. Conozco el ADN futbolístico de la institución, sé de que se trata el club y lo que debe proponer un entrenador para afrontar un torneo o Copa con el Rojo. Dirigiría a Independiente con toda mi capacidad, mi ilusión y responsabilidad, teniendo en cuenta que es el club que amo.