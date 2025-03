Scaloni ya prepara la estrategia para enfrentar a Uruguay y Brasil

La Selección Argentina se prepara para afrontar la próxima doble fecha FIFA de Eliminatorias, que será entre el 20 y 25 de marzo frente a Uruguay de visitante y luego de local contra Brasil. Para ambos clásicos el entrenador Lionel Scaloni contará con, por lo menos, una baja importante en la defensa. Además, el propio Scaloni fue el que avisó que no convocaría a jugadores que no tengan rodaje en sus clubes o no estén al 100% desde lo físico.

“A partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Como siempre hemos hecho salvo en esta ocasión”, anticipó Lionel Scaloni en noviembre del año pasado, luego de la derrota por 2-1 ante Paraguay y previo al duelo que la Selección Argentina le ganaría a Perú. Aquella advertencia sobre una posible renovación se cumplió en la primera convocatoria de este 2025 y ya hay dos históricos que fueron marginados.

Cuando se dio a conocer la prelista para la próxima fecha FIFA de marzo, que será ante Uruguay y Brasil, dos nombres que se repetían desde hace bastante no estaban: Marcos Acuña y Guido Rodríguez. Ambos no padecen ninguna lesión, pero han jugado menos de lo esperado el último tiempo.

Esas situaciones, sumado a que en esa posición aparecieron otros futbolistas que tuvieron bastante rodaje y ya venían siendo seguidos por el cuerpo técnico, como Francisco Ortega y Máximo Perrone, hicieron que ni siquiera formen parte de la lista preliminar.

Se espera que los entrenamientos comiencen la semana del 15 de marzo, previo al duelo con Uruguay en Montevideo.