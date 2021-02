Stephanie Demner y Guido Pella dieron positivo de coronavirus

Stephanie Demner y Guido Pella se sumaron a la lista de famosos contagiados de COVID-19. La influencer y el tenista fueron testeados al llegar a Córdoba, donde asistieron ya que Pella participaría del Open ATP250, pero el inesperado diagnóstico los obligó a que pegar la vuelta. La modelo lo anunció sorprendida, ya que les cayó como baldazo de agua fría, pero sin abandonar el humor.

“Y caímos nosotros también, maldito bicho. Guido y yo, ambos positivos”, avisaba en una historia de Instagram. “Por suerte estamos sin síntomas ambos y ya en casa de nuevo. Fue lindo ir a Córdoba y volver sin bajarse del auto. Nos fuimos hoy y cuando llegamos y nos estábamos por meter en la burbuja del torneo nos hacen un hisopado. Pero bueno, por suerte habíamos ido los dos solos y pudimos volver sin parar en ningún lado. Y ahora a recuperarnos”, aseguró.

Aunque venía tomando todos los recaudos, la joven desconoce dónde pudieron haberse contagiado. “Con Guido la verdad que nos cuidamos un montón. Así y todo nos tocó a nosotros también”, reconoció y sin abandonar el humor, pidió a sus afectos que le enviaran toda clase de provisiones.

“Vecinos, amigos, manden tuppers, comida. Tengo la casilla explotada de amor pero no voy a leerlo ahora porque estoy cansada. No sé si es por el covid o porque estuvimos 13 horas en un auto sin parar. Creo que son ambas”, dijo para desdramatizar y cerró el posteo con humor: “Mirando el lado positivo siempre: ya puedo regar mis plantas y no morirán. Tengo varios días pegada a Guido y por suerte en casa. Con Covid pero juntitos”.

Al día siguiente, la historia fue otra. Stefi despertó sintiéndose un poco más caída lo que enseguida encendió las alarmas. “Empezaron los síntomas para mí. Por suerte no para él. Me duele un poco el cuerpo como si hubiese entrenado y la cabeza, pero eso siempre también. Así que más leve que mi dolor de cabeza habitual. Estoy mal pero no tan mal”, aseguró a la vez que recibió toda clase de comida dulce y salada tal como lo había pedido en sus historias.

Demner comenzó con síntomas mientras Pella es asintomático.

“Soy consentida y me siento muy mimada y afortunada de rodearme de gente tan hermosa. Parece como mi cumpleaños pero de comida”, dijo agradeciendo a una vecina del edificio.

Producto de la pandemia, la instagramer y el deportista argentino pospusieron su casamiento, con fecha para el 18 de septiembre del año pasado. La dupla se quedó con los preparativos en el camino y nunca más se supo en qué había quedado el sueño que les arrebató el coronavirus hasta que Demner rompió el silencio. “Obviamente no va a suceder, vamos a esperar que pase todo esto y vamos reprogramar la fecha pero se tienen que dar muchas cosas”.