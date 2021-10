Una presencia de Selección en Gonnet

No fue una jornada más la que se vivió el fin de semana en el Club Universitario: las chicas piden permiso para sacarse una foto y cruzar unas palabras, la escena se repite una y otra vez. La figura requerida es ni más ni menos que Jorgelina Bertoni, la histórica jugadora de Las Leonas que ganó tres medallas en los Juegos Panamericanos (1991, 1995 y 1999), además de obtener dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Atenas 2004.

A sus 47 años, la exintegrante de la Selección sigue despuntando el vicio en Ferro para la categoría Intermedia, siendo pieza clave en el empate 1 a 1 ante la “U”. Tras el partido, Bertoni dialogó con diario Hoy y confesó: “La Plata es una ciudad hermosa”.

“La clave para seguir en actividad es tener ganas, me apasiona lo que hago y por eso, además de entrenarme, mantengo los hábitos saludables. Durante la pandemia me mantuve fuerte en lo mental, sabía que mis compañeras estaban haciendo el esfuerzo y no les podía fallar, lo tomé como una pretemporada extendida”, comenzó detallando Bertoni.

A los 15 años, Jorgelina dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Club Banco Hipotecario, hasta que esa institución, por motivos económicos, debió disolverse, lo que la llevó a continuar su carrera en Banfield, junto a sus hermanas y algunas amigas más.

Consultada sobre cómo asimila la exigencia de la disciplina a sus 47 años, la exjugadora de Las Leonas explicó: “A esta edad disfruto y creo que eso es lo que hace que siga jugando. Dentro de una cancha ocurren cosas únicas e inexplicables y esa sensación es la que me motiva a seguir vigente”.

“Hoy en día se juega diferente, la disciplina ha cambiado mucho desde mi debut hace más de 30 años. Las reglas se modificaron y también es todo más físico, un hockey más dinámico que te exige constantemente estar a la altura”, comentó la dos veces medallista olímpica.

Por último, Bertoni destacó el gran crecimiento de la disciplina en la ciudad de las diagonales y dejó palabras de elogio para las hermanas Granatto: “Las chicas, además de ser unas enormes jugadoras, son estupendas personas. Y su aparición también tiene que ver con el trabajo realizado a nivel clubes en la región, hoy en día Santa Bárbara tiene tres canchas, Universitario dos, esto no se veía cuando yo comencé hace muchos años (risas)”, afirmó.

Cuando terminó el partido, que culminó empatado 1 a 1 al igual que el de la Primera por la octava fecha del torneo de Damas de la categoría C2, Bertoni se fue a tomar un café a City Bell con su pareja. “Me encanta la ciudad, siempre me gusta venir a La Plata”, sentenció.