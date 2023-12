Una reunión positiva para el Lobo 2024

Con la intención de acelerar los tiempos en este diciembre que se viene para tener todo lo antes posible previo a comenzar la pretemporada en enero, ayer a la tarde se llevó a cabo la reunión entre parte de la Comisión Directiva de Gimnasia (la Secretaría Técnica) y Leonardo Carol Madelón para definir lo que será el plantel albiazul el próximo 2024 como venía adelantando este multimedio.

El cónclave duró 4 horas donde estuvieron presentes el presidente Mariano Cowen, el vicepresidente primero Juan Pablo Arrien, el secretario general Oscar González Arzac y el gerente de Fútbol, Marcelo Gauna. En tanto, el DT estuvo acompañado por su hijo Augusto Madelón, preparador físico del plantel profesional, y el ayudante de campo Federico Mociulsky.

Allí lo que se definió fue que las dos partes coinciden en incorporar al menos un jugador por línea y la intención de hacer un esfuerzo económico para buscar renovaciones de contratos como es el caso de Cristian Tarragona. En este contexto de extensión de vínculo, hubo algunos casos como el del delantero, Nicolás Colazo, Germán Guiffrey y Nelson Insfrán que se buscan sus continuidades, pero otros como Antonio Napolitano, Estanislao Jara y Bruno Palazzo lo más probable es que no sigan en el Lobo. Por su parte, la extensión del vínculo de Yonathan Cabral se decidirá a la brevedad.

Además, habrá otros jugadores que no serán tenidos en cuenta en primera instancia y se les buscará equipo para ir a préstamo, esto más vinculado a los jóvenes del plantel que han tenido pocos minutos como Franco Torres u otros que desde la llegada de Madelón bajaron a Reserva pero desde el CT quieren que tengan continuidad en otro país u otra categoría del fútbol argentino.

¿El Lobo cruza el charco?

Por último, respecto a todos estos temas que se tocaron, el Tripero recibió una invitación a disputar algunos amistosos en Uruguay como vienen haciendo varios equipos del fútbol argentino en los últimos años. De esta manera hay grandes chances de que el Albiazul cruce el charco para hacer parte de la pretemporada y se buscará darle forma en los próximos días. De lo contrario, queda la opción de ir a algún lugar de Argentina o quedarse en Estancia Chica.

Vuelve Holgado, ¿será tenido en cuenta?

El 31 de diciembre se termina el préstamo de Rodrigo Holgado en Coquimbo Unido y debe volver a Gimnasia, club dueño de su pase y donde tiene contrato hasta 2024. En ese sentido al delantero le volvió a ir muy bien en el fútbol chileno donde jugó 28 partidos y metió 15 goles (segundo máximo goleador de la Primera división) a falta de una fecha para que finalice el torneo. Sin embargo, el impedimento del ex Audax Italiano no se debe a lo futbolístico, a pesar de que no le fue muy bien en el paso por el Lobo, sino que es por lo económico.

A principios de este año Holgado volvió a ser declarado prescindible en el Tripero y se fue a Chile porque desde calle 4 admitían que su sueldo era muy alto para las arcas albiazules. Ahora hace pensar que el panorama no cambió mucho, aunque se verá si es del gusto de Leonardo Carol Madelón como si también los dirigentes están dispuestos a hacer un esfuerzo económico o intentar negociar con el delantero, quien todavía no se expresó respecto a su futuro.

De esta manera, el atacante de 28 años será uno de los temas de conversación para la dirigencia y el CT Mens Sana de aquí a que finalice su préstamo del otro lado de la Cordillera para ver qué sucederá, si tiene o no la chance de un segundo ciclo. De lo contrario tendrá que buscar nuevamente otro destino.

Marcha atrás para un pibe tripero

Semanas atrás los diferentes jugadores de las categorías inferiores fueron notificados si seguirían o no el año que viene en Gimnasia, donde en Reserva se dio una gran cantidad de bajas ya que solo tres firmaron contrato mientras que los otros nueve que estaban en esa condición fueron dejados con el pase en su poder. Sin embargo, hubo un cambio de último momento porque el volante Fermín Irisarri, titular en gran parte del torneo para Lucas lobos, finalmente puso la firma hasta diciembre del 2024.

Vale recordar que igualmente tiene para algunos meses más de recuperación por su rotura de ligamentos cruzados, pero cuando vuelva a las canchas, buscará ganarse la confianza hasta final de año donde intentará cumplir su sueño.