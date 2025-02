Zaniratto, al mando del plantel y Messera, nuevo director deportivo

El mundo Gimnasia está pasando por una montaña rusa por todas las cosas que están sucediendo en relación con cuestiones dirigenciales y extrafutbolisticas.

El mal comienzo del 2025 en el Torneo Apertura, otro mal mercado de pases y la renuncia de Marcelo Méndez el jueves por la tarde hizo que nuevamente caigan las críticas por todos lados al modelo de gestión de Mariano Cowen y la Secretaría Técnica, conformada por Juan Pablo Arrién, Oscar González Arzac y Marcelo Gauna como los nombres más importantes.

Tras la decisión de que Fernando Zaniratto se haga cargo del interinato, el nuevo entrenador de la Reserva (que todavía no debutó allí) se hizo cargo de la práctica matutina del viernes, ya que estará al mando del equipo Tripero el domingo por la noche en Avellaneda contra el puntero Independiente.

Pensando en el equipo, hoy será el día decisivo y se podrán ver algunos indicios de los nombres que podrían parar en cancha, aunque hay una certeza y es que Bautista Merlini no estará a disposición. El mediocampista, que debutó contra San Lorenzo y salió en el entretiempo, tiene una contractura muscular y para no empeorar la cuestión se tomó la decisión de que no estará convocado. Por lo tanto, ya de por sí tendrá un cambio obligado, pero podría no ser el único.

Sin embargo, hubo otra decisión dirigencial que movió por completo a todo el universo albiazul y es que, en el mediodía de ayer, la Secretaría Técnica tomó la decisión de contratar a Mariano Messera como director deportivo. Potrerito, con pasado como jugador y entrenador, será un factor importante para decidir quién será el próximo entrenador de Gimnasia.

Además, el exfutbolista, muy querido por los hinchas, tomará la posta con los dirigentes para llevar a cabo el próximo mercado de pases. A raíz de esto, Marcelo Gauna seguirá siendo parte de la Secretaría, pero en cuestiones más administrativas, por lo que el pedido y grito del hincha de su renuncia está lejos suceder y se le encontró otro puesto. Esto también enfureció a los socios por redes sociales.

Por la noche se hizo oficial la nueva etapa de Messera en el Mens Sana y este sábado será vital para ver qué equipo pondrá en cancha Zaniratto, mientras Gimnasia pasa una gran crisis institucional y los dirigentes por ahora no llegan al consenso general sobre el próximo DT.