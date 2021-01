Llega The stand, una mirada particular sobre la supervivencia

Hoy llega a StarzPlay The stand, adaptación televisiva de la novela de Stephen King La danza de la muerte, escrita hace 40 años y de una vigencia única. Diario Hoy fue uno de los pocos medios que accedió a entrevistar al casting de una propuesta en donde la ficción, por primera vez, supera a la realidad.



“Stephen King lo escribió en 1978 y parece que hubiese tenido una bola mágica; siempre es curioso sobre las decisiones que los humanos toman, su psicología, Dios versus el mal, qué tememos, con el potencial de qué puede pasar. Estábamos en Vancouver rodando el programa y de a poco comenzó lo de la Covid-19. Tuvimos luego en el set todos los cuidados, y es imposible negar las similitudes, pero no debemos olvidar que la pandemia es uno de los temas, no el principal, que trabaja sobre qué haríamos en un caso así, con la posibilidad de tener una página en blanco para escribir una nueva historia de la humanidad. Es una historia sobre instintos, sobre qué haríamos en este momento apocalíptico, no creo que nadie hubiese imaginado lanzar esto en medio de una pandemia real”, dice a Hoy James Marsden, Stu Reedman en la serie.



“Creo que los personajes no representan ideas únicamente sobre el bien y el mal, o blanco y negro, sino que King imagina cómo luchan estos personajes entre los dos polos. Ninguno es bueno o malo, para mí lo importante era representar esa lucha entre las dos fuerzas, internamente, cuál caerá, cuál ganará de las dos fuerzas. No es un rol estático: ella trata de hacer lo que cree correcto, de acuerdo a sus motivaciones, y es más interesante cuando no se puede etiquetar al rol”, comenta Amber Heard a este multimedio, Nadine Cross en The stand.



“Me siento honrado por la oportunidad, siempre me gustaron las historias de King y ser parte de una de ellas es magnífico, porque además es una gran oportunidad por los compañeros increíbles con los que me ha tocado trabajar. Además, cuando te tocan escenas y situaciones complicadas, lo que debes hacer es confiar en los creadores, y eso hice. Más allá del horror, dolor y todo lo que puedas creer que el personaje atraviesa, uno sabe que hay algo más y que puede cambiar luego su punto de vista y su manera de ver el mundo”, agrega Jovan Adepo, Larry Underwood en el show.



“Afortunadamente tenemos una pandemia real que, a diferencia de la ficción, no ha matado a toda la humanidad, pero creo que hay paralelos escalofriantes que se pueden hacer entre ambos mundos; de hecho, el virus es el catalizador de los dos, y es interesante ver cómo las acciones y decisiones nos hacen preguntarnos por la naturaleza del hombre, observando qué se puede tener en control y qué no. Creo que el shock inicial de la pandemia real puede ser similar a lo que vemos en el programa. Creo que el espectador tiene que ver el programa y empatizar, y al final del día realizar un balance sobre qué considera que puede ayudarlo”, dice Odessa Young, que encarna a Frannie Goldsmith en The stand.



Por su parte, el brasileño Henry Saga (Nick Andros en el programa) mencionó: “Como actor tenés que acercarte al rol con respeto y honor. Lo primero que busqué fue tratar de entender la cultura que maneja Nick y cómo dialogar en el lenguaje de señas. Tuve un coach en el set que me ayudaba todo el tiempo para hacer el personaje lo más verosímil. Y con respecto a la serie, puede inspirar a que todos juntos podemos salir adelante, en un mundo en donde utilizar una máscara se transforma en algo político”.



“Cuando hacés algo de este estilo, y en este momento en particular, con tres cámaras filmando y una gran producción, parece que estás en una película, hay más proyectos y posibilidades de estar en ellos y también de probarnos como actores, y uno trata de dar lo mejor para continuar recibiendo personajes, es un honor. El programa inspira y muestra cómo se podría seguir adelante todos juntos, en vez de luchar, The stand exhibe eso. Cómo a través del conocimiento se puede salir adelante”, cuenta Brad William Henke.



“Mi personaje llega al punto de comerse una pierna de alguien por estar hambriento, y me inspiré en actores como Gary Oldman. Trabajé muchos meses antes y, cuando llegué al set, pensé que me iban a echar, que no iba a poder hacerlo, pero en un momento comí un sándwich y sonaba Like a virgin de Madonna y ahí entendí por donde tenía que ir el personaje y no paré de escuchar la canción. Nunca me sentí tan libre como en esta serie. También cabe destacar que nadie es tan bueno o tan malo, todos luchamos con demonios, y eso me encantó del libro”, agrega Nat Wolff, Lloyd Henreid en el programa.

Los creadores revelan más detalles de la producción

Ben Cavell y Jimmy Miller, productores ejecutivos del show, contaron a diario Hoy detalles de la producción.

—¿Cómo estuvo involucrado King en el proyecto?



—Ben Cavell: Nunca dijo nada negativo o pidió que se cambiara algo, al haber ya participado de tantas adaptaciones, vio los borradores, se entusiasmó y nos dijo que continuáramos.



—¿Sintieron presión por él?



—Jimmy Miller: La presión son los fanáticos de hace 40 años del libro, que de hecho ya se ha adaptado.



—BC: Sabemos que es un gran libro, pero la presión era nuestra, y creo que la de todo el equipo también, era una gran responsabilidad hacer lo correcto. Hay tanto talento involucrado que fue una inspiración constante en el set.